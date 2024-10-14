Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Hang Kang, Güney Kore'de fırtınalar estirdi, kitap satış siteleri çöktü

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Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel komitesi tarafından yapılan açıklamayla sahibini buldu. Buna göre 2024 yılının kazananı Güney Koreli yazar Hang Kang oldu. Yazarın ödülü kazanması ülkesinde büyük sevinçle karşılandı; kitaplarına talep patlaması oldu.

Güney Koreli yazar Han Kang Nobel Edebiyat Ödülü 2024 sahibi oldu. Yazarın ülkesinde dünden beri Han Kang fırtınası kopuyor.

Han Kang’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanması, Güney Kore’de büyük bir yankı uyandırdı. Kitapçıların önünde uzun kuyruklar oluşurken, çevrimiçi kitap satış siteleri yoğun talepten çöktü.

Kyobo Kitap Merkezi’nin açıklamasına göre, Han Kang’ın kitapları neredeyse anında tükendi.

Han Kang, Nobel Edebiyat Ödülü 2024 haberini aldığında şaşkınlıkla karşıladığını belirtti ve kendisine gelen sıcak tebrik mesajları için teşekkür etti.

Güney Kore’nin siyasi ve edebi çevreleri de bu başarıyı coşkuyla kutladı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Facebook’ta paylaştığı mesajla yazarı tebrik etti ve parlamentoda yetkililerin haberi alkışlaması üzerine çok sayıda hükümet görüşmesine ara verildi.

Han Kang, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk Güney Koreli yazar oldu. Özellikle Vejetaryen adlı eseri büyük ilgi gördü ve satış listelerinde hızla zirveye yerleşti.

Bu başarı, Güney Kore’nin tarihini gizlemeye çalışan yaklaşımlara da doğrudan bir cevap olarak yorumlandı. Hem edebiyat dünyasından hem de siyasilerden gelen destek mesajları, Güney Kore’nin kültürel anlamda bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

"SEVİNÇ DUYUYORUZ"

Pachinko’nun yazarı Min Jin Lee ve diğer Koreli yazarlar, Han Kang’ı modern dünyanın zorluklarını cesurca yansıtan bir yazar olarak överek, bu ödülün ne kadar hak edilmiş olduğunu vurguladılar.

Güney Koreli yazar Kim Bo-young. “Sevinç ve sevinç duyuyoruz, bu ödülü kazanmanın Kore’nin geçmiş tarihini gizlemeye ve çarpıtmaya çalışmanın aptallığını doğrudan çürütmesinden daha da gururlu ve mutluyum.”