Nobel ödüllü yazar MO Yan'ın kült oyunu: Elveda Cariyem

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2012 Nobel edebiyat ödülünü alan Mo Yan, Elveda Cariyem’le bu defa roman değil, bir oyun yazarı olarak çıkıyor karşımıza. İlk defa Sima Qian’ın, Çin tarihinin en eski kaynaklarından biri kabul edilen Tarihçinin Kayıtları eserinde yer alan, iki bin yılı aşkın zamandır anlatılan bu tarihi hikâye uzun yıllar boyunca Pekin Operası’nda sahnelendikten sonra romana ve sinema filmlerine de uyarlandı.

MÖ 200’lerde, Qin Hanedanı’nın isyancı iki lideri, Xiang Yu ile Liu Bang arasındaki kıyasıya mücadeleyi konu alan hikâye, Mo Yan’in kaleminde iki kadının aşkları uğruna gösterdiği fedakârlığın, cesaretin destanına dönüşüyor.

ESKİMEYEN MASAL...

Binlerce yıldır anlatılır bu, hiç eskimeyen bir masal, taze tutar ruhu...Yiğit erkek yakıp kavurur mavi gökleri, heybetli. Asil kadın kaplar sarı toprağı, görkemli. Uzun kollu elbiseler ay ışığında dans eder bulutlarla. Kılıç havada şimşek çakar, hayaletler şiir okur karanlıkta. Tüm kalbi ateşle dolu, tek bir aşk sözü uğruna bu.

Mo Yan’in Elveda Cariyem oyunu, usta çevirmen Giray Fidan’ın Çince aslından yaptığı özenli çeviriyle ilk kez Türkçede. Kitap Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle okurlarla buluştu.

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YAZAR MO YAN'A DAİR

Ünlü yazar, 1949’da Imola, Bologna’da doğdu. 1972’de Bologna Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1975’te Ortaçağ tarihi alanında akademisyenliğe adım atan, mutfak tarihi ve kültüründe uzmanlaşan Montanari, Catania Üniversitesi ve Bologna Üniversi-tesi’nde dersler verdi, Fransa, Belçika, Japonya, ABD, Kanada, Latin Amerika’da seminerler ve konferanslar verdi, konuk öğretim üyeliği yaptı.

PEK ÇOK KİTAP VE MAKALENİN YAZARI

Bologna Üniversitesi’ne bağlı CLUEB Yayınevi için dizi editörlüğünün yanı sıra ortak çalışmalar yürüttüğü Laterza Yayınevi için danışmanlık görevini yürütmekte. Alanıyla ilgili pek çok kitap ve makale yayınlayan Montanari’nin Türkçede Kıtlık ve Bolluk: Avrupa’da Yemeğin Tarihi adlı kitabı mevcut. Halen Bologna Üniversitesi’nde ordinaryüs profesör olarak görev yapıyor.