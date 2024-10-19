Nuri Pakdil'in külliyatı yeniden yayınlandı

AA

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programa konuk olan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Nuri Pakdil'i anlamaya çalışmanın eylem üzerine düşünmek olduğunu belirterek, usta yazarın hayatında bilgi ve eylemi birleştiren kıymetli bir insan olduğunu söyledi.

Ünal, Kahramanmaraş'a milletvekili adayı olarak gittiğinde, Kahramanmaraş'ı Yeniden Tahayyül Etmek başlıklı toplantı düzenlediklerini ve bu toplantının önemli çıktılarından birisinin de "Yedi Güzel Adam" dizisinin hayata geçirilmesi olduğunu anlattı.

Mahir Ünal şöyle konuştu;

"O ZAMAN MÜŞAHADE ETTİM"

, "O dönem bir psikolog arkadaşıma, 'Yedi Güzel Adam'ın meta programlarını, yani davranış ve düşünce kalıplarını çıkarttırdım ve kastlar da buna göre belirlendi. O dizi, Maraş'ın algısını değiştirmişti. Nuri ve Rasim ağabeylerle o dönem çok yakın bir hukukumuz olmuştu. Onların her biri, bir başka özelliğiyle birbirilerini tamamlayan insanlar olduğunu o zaman müşahede ettim." dedi.

İnsanların değerinin çoğu zaman yaşarken değil, yokluklarında anlaşıldığına dikkati çeken Ünal, şunları aktardı:

"O KUDÜS ŞAİRİYDİ"

"Nuri Pakdil, bir Kudüs şairiydi. O bugün yaşasaydı, dün şehadete yürüyen Yahya Sinvar için bir avuç mücahidin zamanın süper gücüne karşı nasıl savaş verdiklerini anlatarak, 'Mute'yi görüyorum!' derdi. Bugün, Gazze'de devam eden savaş, eski dönemlerin bir tekrarıdır. Kudüs şairi Nuri Ağabey'in, 'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır.' sözü, bize bir kez daha yeni bir mana veriyor. Ketebe Yayınları'na bu çalışmasında dolayı teşekkür ediyorum. Pakdil külliyatın güzel okumalara ve genç dimağlara ulaşmasını temenni ediyorum."

Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise bu durumun temel nedeninin, insanların Nuri Pakdil'i anlamaya daha fazla ihtiyaç duymalarıyla ilgili olduğunun altını çizdi.

İnsanların bugün kendi hakikatinden en uzağa savrularak yaşadığı yorumunu yapan Çalışkan,

"PAKDİL'E İYİ BİR EVSAHİPİLİĞİ YAPMAK İSİTOYORUZ"

"Pakdil, hayatı boyunca edebiyatın ve düşüncenin ipiyle, insanı kendi hakikatine doğru çekmeye çalıştı. Onun eserleri ve yaşamı bir bütündü. Bize düşen, kendi hakikatimizi hatırlamak adına onu daha fazla insana ulaştırmaktır. Ketebe Yayınları olarak, Nuri Pakdil'e iyi bir ev sahipliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan

Ketebe Yayınları Edebiyat Dizisi Editörü Aykut Ertuğrul,

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Kemal Tahir'den Ayşe Şasa'ya kadar Türkiye'nin ruhunu kendisine mesele eden yazarların külliyatlarını yayımlamaya çalışıyoruz. Nuri Pakdil de bu isimlerin başında geliyor ve kişisel yolculuklarımızda tesiri olan bir isim. Yayınevinde bizi etkileyen isimlere yer vermek istiyoruz. İlk etapta Pakdil'in 20 kitabını yayımladık, toplamda ise 47 kitabını yayımlamak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ketebe Yayınları Edebiyat Dizisi Editörü Aykut Ertuğrul

EVRENSEL YAZAR VURGUSU

Yazar İbrahim Paşalı ise Nuri Pakdil'in en büyük eserinin kendisi, yazdıklarının ise bu esere düşülmüş dipnotlar olduğunu belirterek, evrensel bir ruhla edebiyat ve kültüre bakan bir yazar olduğunun altını çizdi.