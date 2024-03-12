Ödüllü yazar Benjamin Stevenson'dan soluk soluğa okunan bir macera: Ailemdeki Herkes Birini Öldürdü Benjamin Stevenson’ın üçüncü kitabı Ailemdeki Herkes Birini Öldürdü, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. İlk kitabıyla En İyi İlk Cinayet Kurgu Romanı Ned Kelly Ödülü için listeye giren, Amerika ve İngiltere’de büyük ilgi gören Stevenson, yeni kitabında geçmişi cinayetlerle dolu bir ailenin hikâyesini anlatıyor.

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Ödüllü bir stand-up komedyeni ve yazar olan Benjamin Stevenson’ın Greenlight adlı ilk romanı En İyi İlk Cinayet Kurgu Romanı Ned Kelly Ödülü için listeye girmiş, Amerika ve İngiltere’de yoğun ilgi görmüştü.

Stevenson’ın yeni kitabı ‘Ailemdeki Herkes Birini Öldürdü’, Füsun Doruker tarafından Türkçeleştirildi, Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu. Stevenson yeni kitabında geçmişi cinayetlerle dolu bir ailenin tüyler ürpertici hikâyesini anlatıyor.

Ben Ernest Cunningham. Bana Ern ya da Ernie diyebilirsiniz. Size bir gerçeği açıklamak istiyorum.

Ailemdeki herkes birini öldürdü…

Aramızda daha başarılı olanlar bunu birden fazla kez yaptı. İnanın dramatik olmaya çalışmıyorum. Bu konuda bazılarımız iyi, bazılarımız kötü, bazılarımız sadece talihsiz.

Ancak bir konuya daha dikkat çekmek isterim. Mesele şu ki biz Cunninghamlar pek anlaşamayız. Tek ortak noktamızı da zaten size söylemiştim.

Bilinmeyen bir sır

Keşke aile toplantımızın kayak merkezinde olmasına karar veren kişiyi öldürseydim ama durum bundan biraz daha karmaşık. Bu kitapta henüz benim bile bilmediğim bir sırrı açıklayacağım. Ne o, sizin de kafanız karıştı değil mi? En iyisi gelin bu romanı en başından okuyun.

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Yazar hakkında...

Benjamin Stevenson ödül kazanmış bir stand-up komedyeni ve yazardır. Greenlight adlı ilk romanı En İyi İlk Cinayet Kurgu Romanı Ned Kelly Ödülü için listeye girmiş ve Amerika ile İngiltere’de yayınlandı. Melbourne Uluslararası Komedi Festivali’nden Edinburgh Fringe Festivali’ne kadar gösterileri kapalı gişe olmuştur ve ABCTV, Channel 10 ve The Comedy Channel’da yer aldı.

Üçüncü kitabı: Ailemdeki Herkes Birini Öldürdü

Sahne dışında Avusturalya ve Amerika’da yayınevleri ve yayıncı temsilcileri için çalışmıştır. Şimdi Curtis Brown Australia şirketinde ülkesinin en sevilen yazarlarının bazılarıyla çalışmaktadır. Ailemdeki Herkes Birini Öldürdü üçüncü kitabıdır.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com