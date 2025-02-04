Ödüllü yazar Hiyoko Kurisu’nun beklenen romanı: Sihirli Şeker Dükkanı

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Japonya’nın ardından tüm dünyada adını duyuran ödüllü yazar Hiyoko Kurisu, son kitabı Sihirli Şeker Dükkanı için “Lütfen kalbinizin, kitabın içerdiği gizemli deneyimlerle ısınmasına izin verin” açıklamasını yapmıştı.

YENİ AY VE DOLUNAYDA KAPALIYIZ.

Tapınağın arkasında bir anda ortaya çıkan Alacakaranlık Çarşısı, bu dünya ile öteki dünya arasındaki boşlukta var olan gizemli bir mekândır.

Burası, insanların dertleri ve kaygıları nedeniyle varlıkları dengesizleştiğinde onları içine çeker.

Çarşının içinde, insanları karşılayan tek yer ise “Sihirli Şeker Dükkânı”dır. Dükkânın sahibi olan Kogetsu, tuhaf güçlere sahip şekerler satar ve her şekerin ardında yatan anlamı keşfetmelerini sağlar. Bu şekerleri satın alan müşterilerin hayatları yavaş yavaş değişir.

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RUHSAL BİR KEŞİF YOLCULUĞU

Bu öyküler, okuyanlara acı ve tatlı bir yolculuk sunarken, insan ruhunun derinliklerinde saklı kalan duyguları okşuyor.

Gönlünüze dokunacak bu hikayelerde, kendinizden bir parça bulacak ve Kogetsu’nun dünyasına adım atarken gerçek ile hayalin iç içe geçtiği bu büyülü atmosferde kaybolacaksınız.

Duygusal ve büyüleyici anlatımıyla Sihirli Şeker Dükkânı, sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bir ruhsal keşif yolculuğu...