Öğrenciler yazdıkları hikayeyi kitaba döktü

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde ilkokul öğrencileri, toplumsal değerlere dikkat çekmek amacıyla dürüstlük, saygı ve hoşgörü gibi konuları içeren çocuk hikayelerini kaleme aldı.

Kuşadası’nda İbrahim Zeki Emgin İlkokulu ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu öğretmenleri, toplumsal değerlere karşı farkındalık oluşturmak için minik öğrenciler ile bir proje düzenledi.

HİKAYE YAZDILAR

Proje kapsamında, iki okulun 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden 68 kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu. Öğrenciler, 10 öğretmenin danışmanlık yaptığı projede hoşgörü, empati, sevgi, adalet, işbirliği, vatanseverlik ve saygı gibi değerleri konu alan çocuk hikayeleri yazdı.

Hikayeler ‘Değerler Dile Geldi’ isimli bir kitap altında toplanırken, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel “Bu projeye destek olan herkesi canı gönülden kutluyorum.” dedi.







3 BİN ADET BASILDI

Hikayelerin yer aldığı sayfalar, öğrencilerin boya kalemleriyle çizdiği resimlerle de renklendirildi. 3 ay süren çalışma sonunda öğrenciler tarafından yazılan 77 hikaye, kitap haline getirildi.

'Değerler Dile Geldi’ ismi verilen kitaptan, Aydın’daki diğer okullara dağıtılması için 3 bin adet basıldığı belirtildi.