Okullar tatile girdi, öğrencilere özel kitap önerileri

Ergül Tosun

Bugün 17 Ocak Cuma 2025... Milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşadı ve kendilerini bekleyen tatile girdi. Dinlemek, stres atmak herkesin hakkı olduğu kadar öğrencilerin de hakkıdır ve bu ara tatilini bol bol dinlenerek geçirmelerini tavsiye ediyoruz.

Öte yandan tatilde boş da durmamak gerekiyor diye düşünüyoruz ve bunun için öğrencilere ara tatilde okuyabileceği kitaplar seçtik.

İyi tatiller ve iyi okumalar diliyoruz...

İşte öneri kitaplarımız...

KARDAN ADAMIN KÜLLERİ

Sayfa: 360

Kardan Adamın Külleri, gerilim ve polisiye hikâyelerinin başarılı ismi Işıl Işık’ın kaleminden aksiyon, macera ve dramın ustalıkla harmanlandığı, ters köşelerle dolu heyecan verici bir polisiye.

ÇATI KATI

Sayfa: 320

Gizemli olaylarla dolu bir evde sırlar perdesinin aralanmasına tanıklık etmek ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise sizler için çok güzel bir önerimiz var. Işıl Işık'ın polisiye türünde kaleme aldığı Çatı Katı - Tünelden Önceki Beyaz Ev, sizleri maceralarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

ONA AKDAR SAY KÖREBE-2

Sayfa: 312

Bu ikinci kitapta serüven başka yollara da saparak devam ediyor. Mabel bir yandan eski sevgilisinin yardımıyla peşini bırakmayan beladan kurtulmaya çalışırken bir yandan da İstanbul Emniyeti’ne çetrefil ve çok garip bir olayda yol gösteriyor. Işıl Işık’ın kaleminden yine soluk soluğa okunacak bir serüven.

GECE AÇAN ÇİÇEKLER

Sayfa: 312

Gece Açan Çiçekler, Tarık Tufan’ın zengin dili, benzersiz üslubu ve hafızalardan silinmeyecek kurgusuyla, Osmanlı’dan günümüze akan dokunaklı bir aile hikâyesi. Yaralı aşklara yakılmış, yüreklere dokunan, büyüleyici bir ağıt.

SEN ANNEN DEĞİLSİN

Sayfa: 192

Kitapları milyonlarca okuru sevgiyle kucaklayan Uzman Psikolog Hatice Kübra Tongar, yüreğimizin uf olan yerlerine bir anne öpücüğü vadediyor ve bu kitapta kulağımıza şöyle fısıldıyor: Çocukken ne yaşadıysan yaşamış ol… Ne kadar çok yaran olursa olsun ve ne denli canın acımışsa acısın…

AZDAHAK

Sayfa: 376

Elinizdeki kitap, bir kurtarıcı uğruna akıl almaz cinayetlere, zulümlere, acılara inanç diye koşan kötülerin ve elbette onları durdurmak isteyen iyilerin nefes

kesen hikâyesi. Dünyada olup bitenleri anlamak için… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

GÜN OLUR ASRA BEDEL

Sayfa: 320

Cengiz Aytmatov bu romanında, insanın en zayıf ve en güçlü, en özgür ve en bağımlı, en çok seven ve en kolay vazgeçen yanlarını derin ve çarpıcı bir dille anlatırken tıpkı bir madalyonun diğer yüzünü çevirir gibi içimizdeki ötekiyi gözler önüne seriyor.

VEDA ETMİYORUM

Sayfa: 264

Dostluğa övgünün, travmalara saygının ve unutmaya isyanın romanı: Veda Etmiyorum.

MERYEM'İN ÇİÇEKLERİ

Sayfa: 424

Abdullah Ataşçı, gerek üslubu gerekse yer verdiği karakterlerle, Bırîndar, Attilâ İlhan Roman Ödülü kazanan Yara Bende ve Heder Ağacı’nın açtığı yolda, sürekli daha ileriye gidiyor. Ona göre pek çok kapısı vardı geleceğin ve bu kapılardan doğruyu, güzel olanı seçmek insana kalmıştı. Ancak insan, tabiattaki en kusurlu canlıydı. Üstüne üstlük kusursuz olduğunu sanacak kadar büyük bir kusura sahipti.

DOKUNMADAN

Sayfa: 352

Dünya Kitap 2017 Yılın Telif Kitabı Ödülü’ne layık görülen Dokunmadan, edebiyatımızın güçlü kalemi Nermin Yıldırım’ın duyarlı ve kıvrak diliyle okurun hafızasına kazınacak, yüreğinin derinliklerine dokunacak, sürprizlerle örülmüş bir roman.