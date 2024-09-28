Okurların gözünü korkutan ama kolay okunan dev roman: Savaş ve Barış Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un adıyla müsemma romanı olan Savaş ve Barış, dünya klasikleri arasındaki yerini her zaman korumuştur. Roman, kalınlığıyla bilinse de aslında kolay okunan bir yapıttır.

Ergül Tosun

Hafta sonu harika bir roman okumak ister misiniz? Evet, kabul ediyoruz oldukça hacimli bir roman ama Rus ve dünya edebiyatının en önemli klasikleri başında geliyor Savaş ve Barış. Yazarın yayınlandığında adeta fırtınalar estiren Savaş ve Barış Tolstoy'un okunması gereken klasikleri arasında yer alıyor.

Tolstoy'un dev yapıtı olan romanı kısaca inceleyelim...

Tolstoy, birinci cildin önsözünde Savaş ve Barış’ı yazarken hissettiklerini, yaptığı zorlu çalışmaları ve romanın geçirdiği aşamaları anlatıyor. Bu metinler, özellikle bu dev romana yazarının gözünden, daha yakından bakma fırsatı verdiği için çok önemli.

Savaş ve Barış, klasik dendiğinde akla gelen ilk kitaplardan. Napoléon’un Rusya’yı işgalini anlatan dev bir savaş romanı, aynı zamanda bir Rusya panoraması.

1800’lerin ortalarında Rusya’nın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar, kentlerde, köy ve kasabalarda, büyük çiftliklerde sürdürülen hayat, dönemin önde gelen kişilikleri, saray yaşamı, özellikle üst sınıf ustaca çiziliyor.

Tolstoy, birinci cildin önsözünde Savaş ve Barış’ı yazarken hissettiklerini, yaptığı zorlu çalışmaları ve romanın geçirdiği aşamaları anlatıyor. Bu metinler, özellikle bu dev romana yazarının gözünden, daha yakından bakma fırsatı verdiği için çok önemli.

Tolstoy’un epik romanının devasa boyutu gözünüzü korkutmasın. Tolstoy’un Savaş ve Barış’ını korkmadan ele almaya sizleri davet ediyoruz.

SAVAŞ VE BARIŞ NEDİR

"Savaş ve Barış nedir? Bu bir roman değil, bir poem de, bir vakayiname de değil. Savaş ve Barış, yazarın tam da dile getirildiği biçimde dile getirmek istediği ve yapabildiği bir şey" diye açıkladığı epik roman, korkutucu boyutundan beklenmeyecek derecede hızlı okunuyor.

BİR DÖNEMİN EPİK ROMANI

Savaş ve Barış, yazıldıktan kısa bir süre sonra neredeyse tüm dünya dillerine çevrilen, aradan geçen yüz elli yılda evrensel edebiyatın başyapıtı haline gelen dev bir eser…

Bir roman değildir, tarihsel bir anlatı değil, belgesel değil, felsefe kitabı değil, Rus toplumunu anlatan sosyolojik bir inceleme değil, bir dönem romanı, savaş ya da aşk romanı değildir.