Okurların kendi dönüşümünü sağlamalarına yardımcı olan ufuk açıcı roman: Can Borcu Çağdan Türk edebiyatının üretken yazarlarından olan Piraye Erdoğan, Can Borcu romanıyla okurlarında yeni ufuklar açıyor. Çok okunan kitapların kalemi olan Erdoğan'dan etkisinden uzun süre kalacağınız bir yapıt: Can Borcu...