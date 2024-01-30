Okuyanın içini ısıtan, duygu yüklü En Uzun Gece kitabı Bir penguen ve gergedanın ilişkisini konu alan bu eser, çıktığı günden beri Kore’nin en çok satan çocuk edebiyatı kitabı. Bu eserde sevgiyi, acımayı ve merhameti okumanın yanında; çocuklara dair sıcak öyküler sunuyor.

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21. Munhakdogne çocuk edebiyatı ödülünü almış bu yaşsız eser, hayatın gerçeklerini eşsiz betimlemelerle sevgi dolu hikayelerle anlatıyor.

Kore’nin Küçük Prensi olarak bilinen bu kitaptaki detaylar bir yandan düşündürürken, diğer yandan kalbinizi ısıtacak. Uzun süredir beklenen En Uzun Gece, Athica Books etiketiyle raflarda yerini aldı.

Birlikte geçirdiğimiz sayısız uzun gecenin ardından biz olarak adlandırılmamız doğaldı. Dünyada son kalan beyaz kaya gergedanı ve terk edilmiş bir yumurtadan çıkan bir penguen. o zamanlar bunun gerçek bir mucize olduğunu fark etmemiştik.

Baştan aşağı her şeyimiz farklıydı ancak bizim için tek önemli olan birbirimizden başka hiçbir şeyimizin olmadığıydı.

"Sana sarılacağım, çünkü bu gece uzun olacak"

"Şuradaki ufuk çizgisini görüyor musun? Yeşil renkte parıldıyor. Burası benim denizim.” Burayı sevdim. Ben de burada kalacağım. Sen bir penguensin. Gidip kendi denizini bulmalısın. Öyleyse, ben de bir gergedan olarak yaşarım. Gagama bir bak, tıpkı boynuza benziyor. Sen zaten harika bir gergedansın. Şimdi geriye kalan tek şey iyi bir penguen olmak. Buraya gel. Sana sarılacağım çünkü bu gece uzun bir gece olacak.”

Duygulara dair bir okuma

Bu eser, kendin olarak yaşamanın acısını, korkusunu ve sevincini basit ama vurucu bir şekilde işliyor. Şu an bulunduğum noktaya gelene kadar beni bu zorlu yolculukta destekleyen herkesin uzun gecesini, gözyaşını, acısını, dayanışmasını ve sevgisini anlatıyor.

Sayfa: 144

Korkudan payına düşeni almak

Artık bu genç penguen korkularından payına düşeni kucaklayacak ve kendini mavi denize bırakacak. Birçok uzun geceye tek başına katlanacak ve uzun gecelerde gökyüzünde parıldayan yıldızlar gibi parlayan bir şeyi bulacak.

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