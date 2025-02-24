Okuyanları unutulmaz bir yolculuğa çıkartan, aşk, ayrılık ve ihtiraslar romanı: Nefes

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Roman, Nefes ve Kenan’ın yıllar sonra tesadüfi bir şekilde yollarının kesişmesiyle başlayan duygu yüklü bir hikâyeyi anlatıyor. Birbirlerinden kopmaları imkânsız gibi görünen bu iki insan, geçmişin hesaplaşmalarıyla yüzleşirken, okuru derin bir aşk, tutku ve kader yolculuğuna çıkarıyor.

Yazar Şehval Görmez, akıcı anlatımı ve güçlü betimlemeleriyle, okurlarına sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda hayata, seçimlere ve pişmanlıklara dair derin bir sorgulama sunuyor. Nefes’in iç dünyasına yapılan yolculuk, her okuyucunun kendisinden bir parça bulabileceği samimi ve sarsıcı bir anlatıya dönüşüyor.

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KADERİN SIRRI VE AŞK...

Birbirine ait olan iki şey birleştiğinde, tıpkı evrendeki diğer her şey gibi, denge sağlanır. İnsan, ruh eşini bulduğunda ise kader yazılmaya başlar.

Nefes, bu dünyaya özel bir görevle gönderilmişti. Ama hayatının aşkı Kenan’la göz göze geldiği an, hiç beklenmedik bir şekilde kaderi harekete geçti. Onun için her şey artık geri dönülemez bir noktadaydı. Büyük bir sırrın içinde, aşk ve görev iç içe geçmişti.

Soydan geçen, yalnızca bazı kadınlara bahşedilen bir yetenek: Empatlık. Dünyanın yükünü hafifletmek için seçilmiş olanlardan biri olan Nefes, Kenan’la karşılaştığında, kaderinin en büyük sınavıyla yüzleşti: Aşkın insanın ayaklarını yerden kesen sarhoş edici etkisi ile ağır bir sorumluluğun yükü arasında sıkışıp kalmak...

Bununla başa çıkmak mümkün müydü?

Yazar Şehval Görmez

UNUTULMAZ BİR YOLCULUK

Psikoloji araştırmacısı ve yazar Şehval Görmez, Nefes’te romantizmin en derin tonlarını ruhun en karanlık sırlarıyla birleştiriyor. Aşkın, hayatın ve ölümün sınırlarını keşfedeceğiniz bu roman, sizi satırların arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.