Öldükten sonra değeri anlaşılan bir romancı: Ahmet Hamdi Tanpınar

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Edebiyatımızın üretken yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar, 122 yıl önce, 23 Haziran 1901'de dünyaya geldi.

Ahmet Hamdi Tanpınar, 63 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

Edebi hayatı boyunca unutulmaz eserler kaleme alan Tanpınar, psikolojik derinlikli kitaplar yazdı.

Yazdıklarıyla birçok kesimin beğenisini kazanan Ahmet Hamdi, Türk edebiyatında unutulmazlar arasında yerini aldı. Usta yazarın, "Ne içindeyim zamanın/Ne de büsbütün dışında" ifadeleri onu iyi anlatan sözüdür.

Ünü yazara dair bazı bilgiler...

Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901'de Kadı Hüseyin Fikri Efendi ile Nesime Bahriye Hanım'ın oğlu olarak, İstanbul'da dünyaya geldi.

Adını ilk kez 1920'de "Altın Kitap" dergisinde yayınlanan "Musul Akşamları" şiiriyle duyuran Tanpınar'ın eserleri, Dergah, Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Ülkü, Varlık, Oluş, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde okuyucuyla buluştu.

Ahmet Hamdi Tanpınar, lise öğrencisiyken şiirlerinden tanıdığı Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisiyle 1919'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi.

SİYASETE GİRDİ

Yazar Tanpınar, 1940'ta Kırklareli'de topçu teğmeni olarak vatani görevini yaptı, 1942'de CHP Kahramanmaraş Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

İlk kez 1944'te tefrika halinde yayınlanan "Mahur Beste" adlı romanı 1975'te basılan Tanpınar, eserini Lale Devri'nin ünlü hanende ve bestekarı Eyyübi Ebubekir Ağa'ya ithaf etti.

Tanpınar'ın 1948'de tefrika halinde yayınlanan "Huzur" eseri, 1949'da kitap haline getirilerek okuyucuyla buluştu.

Unutulmaz yazar, İstanbul’da Ravza-i Terakki İbtidai Mektebi, Sinop ve Siirt rüştiyeleri, Siirt'te Katoliklerin yönettiği Fransız okulu ile Kerkük, Vefa ve Antalya liselerinde okudu.

Yüksek öğrenim için 1918'de geldiği İstanbul'da bir yıl veterinerlik bölümünde yatılı okuyan Tanpınar, ertesi yıl İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ne kayıt oldu. İstanbul Üniversitesi'ndeyken şair Yahya Kemal Beyatlı ile tanışan yazar, böylece edebiyat dünyasına adım attı.

DEĞERİ DAHA SONRA ANLAŞILAN YAZAR

Şair ve yazar Tanpınar, hayatı boyunca edebi eserlerinin halk nezdinde değer görmediğinden yakınsa da vefatının ardından romanları, denemeleri ve hikayeleri büyük ilgi gördü.

Fikir dünyası yenilikçilik ve Batıcılık etrafında şekillenen yazar, 1932'de İstanbul'a döndükten sonra Yahya Kemal'in çevresinin etkisinde kalarak Batılılaşma adı altında geleneğin hiçe sayılmasına yönelik eleştirileriyle öne çıktı.

Usta yazarın yenilik ve gelenek çatışmasına dair fikirleri, eserlerinde de yankı bulurken en meşhur romanı "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Türk insanının Doğu ile Batı arasındaki bocalamasını ele aldı.

AHMET HAMDİ ÖLDÜ

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 23 Ocak 1962'de İstanbul'da vefat eden usta edebiyatçı, Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığı'nda Yahya Kemal’in mezarının yanı başına defnedildi.