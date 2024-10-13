Ölmeden önce okunması gereken kitapları değil, ölmeden kitap okuyun

Özel Yazı

Kitap okumak sadece insan ait olan kutsal bir eylemdir. İnsan düşünen, sorgulayan bir varlıktır. Burada elbette felsefe yapmayacağız ama kısa bir giriş yapalım istedim. Günümüzde kitap okumak zorlaşıyor.

Sosyal medya ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitaba ciddi zaman ayıramıyoruz. Gerekçelerimiz arasında ise zaman darlığı ve çok katılmasam da kitap fiyatlarındaki artış.

Neyse asıl konumuza gelelim...

Kitap satılan sitelerde, edebiyat platformlarında ve sosyal medya da ya da kimi yazarların tavsiye ettiği kitapları çoğumuz görmüşüzdür. "Üstelik ölmeden önce okunması gereken kitaplar" notuyla...

Bu listelere sık sık bakarım. Her kesim kendince listeler yapıyor ve bunu önem sırasına bakılmaksızın okuyucularına aktarıyorlar. Bu listede benim de çok sevdiğim kitaplar var ve çoğunu okudum. Fakat burada demek istediğim başka, ve olaya şu açıdan bakmaya sizleri davet ediyorum.

O da şu; ölmeden önce kitap okuyun. Nitekim bu argüman daha yerinde tutarlılığı, geçerliliği var. Diğer türlü 100 ya da 200 kitaptan oluşan kitap tavsiyelerini okumanız zaman alabilir ya da mümkün olmayabilir. O zaman biz okurların omzuna büyük bir yük binmiş olur.

Neden mi?

Ölmeden önce okunması gereken kitapları bitiremediğimiz için.

Ya bu kitapları okumadan ölürsek...

Allah hepimize uzun ömürler versin vesselam...

Mesela şöyle yapabilirsiniz;

OKUNAN KİTAP SAYISI

Kitap okuma alışkanlığınızı yeniden kazanmaya kararlıysanız her gün belli bir zaman dlimini kitap okumaya ayırın. Örneğin kendinize gece yatmadan önce yarım saat, tatil günlerinde sabah kalkınca bir saat gibi kurallar koyar ve bu kurallara uyarsanız okuduğunuz kitap sayısının kısa sürede arttığına tanık olabilirsiniz.

Zamanınızı iyi yönettiğinizden emin olun. Televizyon karşısında size zevk vermeyen bir program için geçirdiğiniz iki saati çöpe atmaktansa, bu zamanı daha verimli kullanıp kitaba ayırabilirsiniz.

Biriyle aynı anda kitap okumaktan bahsetmiyoruz. Okuduğunuz kitap hakkında konuşmak, fikir alışverişi yapmak, sizi yeni kitaplar okuma konusunda motive edebilir. İnternetteki kitap kulüpleri ya da kitap blogları da okuduklarınızı paylaşabileceğiniz ortamı saptayabilir.

LİSTELEME YÖNTEMİ VE MOTİVASYON

Kitaplar hakkında yazılmış eleştiri yazılarına, yorumlara bakarak okuma listesi hazırlayabilirsiniz. Böylece size zevk verebilecek kitapları seçmiş olursunuz. Listeleme yöntemi motivasyonunuzun artmasına yardımcı olur.

Büyük bir beklentiyle başlasanız da kitap bir yerde tıkanmış artık ilginizi çekmiyor olabilir. Kitapları zevk almadan okumaya çalışmak, yani okumak için okumak da sıkıcı bir deneyim yaşamanıza neden olabilir.

Çare ise okumaktan hoşnut olmadığınız kitabı bırakıp yeni bir kitaba başlamak olabilir. Önemli olan, okuduğunuz kitabın dünyasına girebilmeniz. Hiçbir yerinden keyif almadığınız kitap için ısrarcı olmayın..