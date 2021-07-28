Ömür Akkor yeni kitabını okurları için imzaladı

Usta şef Ömür Akkor, yeni kitabı Türkiye Gastronomi Atlası’nı okurları için imzaladı, hayranlarıyla sohbet etti.

Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte imza günlerini tekrar mağazalarına taşıyan şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, hayranlarıyla buluştu.

Ketebe Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı Türkiye Gastronomi Atlası’nı okurları için imzaladı. Etkinlik, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

KİTAP HAKKINDA

Ömür Akkor önüne rengârenk kalemler, silgiler ve kâğıtlar aldı ve sizin için tek tek Türkiye’nin lezzet rotalarını çizdi. Sayfalar arasında dolaşırken tat ve koku hafızanızın derinliklerine uzanan bir yolculuğa çıkacaksınız.

Belki çocukluğunuzda ailenizle yediğiniz pidenin kokusu, belki de komşunuzun memleketten getirip size ikram ettiği o tulum peynirinin lezzeti geçmişten bugüne gelecek. Her rota, yemek kültürü ile coğrafyanın bizlere sunduğu serüvenleri buluşturan özel bir deneyim sunuyor.





HÜNERLİ EL...

Hünerli bir el, meraklı bir göz, zevk sahibi bir zihin Türkiye’yi coşkuyla adımladı ve kaydetti. Eşlik etmek isteyen herkes için geriye sadece atlasın ilk sayfasını çevirmek kalıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com