Ortamlarda satılacak bilgiden ilham verici bir yol arkadaşı: Kendimi Nasıl İyileştiririm

Psikoloji, edebiyat, nörobilim, botanik, mitoloji, kişisel deneyim ve kültürel referansları harmanlayan eser; kendini tanıma, affetme, yeniden başlama ve içsel rehberleri yakalama gibi evrensel temaları şiirsel ve derinlikli bir üslupla ele alıyor.

Karton kapaklı ve ciltli formatlarıyla basılan kitap dört ana bölüm ilerliyor: “İnsanın Muhteşem Yolculuğu, Tanımadan Bilemezsin, Affetme-Onarma Sanatı ve Kıvılcım, Akış ve Mutluluk...

Her bölüm, okurun özgürlük deneyimlerinden yetişkinlik bileşenlerine, yükseklikten zihinsel kalıplara, bireysel hikâyelerden kolektif travmalara uzanan bir kurtuluşa davet ediyor.

Kitap boyunca bilimsel kaynaklar, kişisel gözlemler ve edebi referanslarla zengin bir anlatım sunuluyor.

DUYGUSAL VE ZİHİNSEL SÜREÇLER

Bu kitap yalnızca bilgi vermekle kalıyor, aynı zamanda okuyucunun duygusal ve zihinsel süreçlerini yargılamadan anlamaya, gözlemlemeye ve dönüştürmeye davet ediyor. Bütünsel psikoloji perspektifinden beslenme yaklaşımı sayesinde beden-zihin-ruh bütünlüğü esasında yer almaktadır.

Nicole LePera, Gabor Maté ve Sezen Aksu gibi isimlere yapılan göndermelerle, okurun kendi yaşam anlatımıne ayna tutması sağlanıyor.

KENDİNİZE RANDEVU VERİN...

Kendimi Nasıl İyileştiririm?, kişisel gelişimle ilgilenen, psikolojiye merak duyan, kendini ve daha derinden anlamak isteyen herkes için ilham verici bir başvuru kaynağı. Sessiz, dingin ama güçlü bir grupçu arayanlar için… Şimdi kendinize bir randevu verin; belki de bu sayfalarda kendinizi yeniden bulabilirsiniz.

Bu kitap, sorularla birlikte yürümeyi yedi biri tarafından yazıldı. Cevap vermek ya da yol göstermek için değil; birlikte düşünmenin, bakmanın ve durmanın değerini paylaşmak için.

Onu podcast'lerinden ayıranlar bilir: Binlerce insan, bu sesi açılıyor. Kimi sabah tatilleri, kimi bir dosyanın başında, kimi de gece uyumadan hemen önce. Artık sayfalardaki yerini buldu. Burada okura bir yolculuk yapılıyor, evet:

ARALANAN KAPILAR...

Yeni manzaraları merak edenlere de bir dağın gerçekten dağılıp dağılmadığı sorgulananlara da. Bazı kapılar burada açılabilir. Bir hayvanın ilkilişinde, yön arayan bir bitkide, bazılarının kalbinde. İnsana, çevresiyle kurduğu görülebilen akrabalığı hatırlatan kadim ritüellerin yansımasıyla bugünün insan deneyimi arasında köklü köprüler de var.

OSB'nin alametifarikası olan kesitlerle; Bir film sahnesinin tarihinden önceki mağaralara, binlerce yıl öncesinden kalan izlere ve Wabi-Sabi dahil zamanlar güzelleştirildiği her yerde devam eden bir bilgi sunumu sunuluyor. Ve bu haritada, onun durak zihnimizde yeni bir kapı aralanıyor.