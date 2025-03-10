Öykü severler için öneri: Golgota Sanayi Sitesi

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Yasemin Olur, Golgota Sanayi Sitesi’nde kurmacanın sınırlarını zorluyor, gerçekle hayal arasındaki çizgi bulanık aşıveriyor; duygular bazen gözyaşında bazen dudak kenarında bazen kalp çırpıntısında gerçekliğe dönüşüyor.

Bir muz bir anda cinnetin ve cinayetin sebebi olabiliyorsa mandalina dilimleri de en büyük acıyı resmedebiliyor.

Dokuz yaşındaki vampirin yalnızlığı ile bir ebeveynin çocuğu üzerinden kurduğu gelecek hayallerinin yıkılış ânı buluşabiliyor. Hasan Aga’nın diş ağrısı, çilek reçeline saklanmış kalp ağrısına dönüşebiliyor.

Bütün bunlar Golgota'da, acının, kefaretin, kurban olmanın/vermenin, bireyin içsel mücadelelerinin derin duygu ve temalarla ilişkilendirildiği gerçeküstü bir evrende yaşanıyor.

Yasemin Olur şöyle anlatıyor kitabını;

"İLK SAYFAYI ÇEVİR..."

"Baştan söyleyeyim, sevgili okur, sayfalar arasında ilerlerken bir anda farklı sözcük ve zihin oyunlarına dahil olacaksın. Şaşıracaksın, korkacaksın, hüzünleneceksin, gülümseyeceksin de, bazen ama. Her öykünün sonunda kendinle baş başa kalacaksın, son okuduğun öyküye bir daha bakacaksın, kafanı soldan sağa sallayıp iç çekeceksin. Bir an önce ilk sayfayı çevirsen iyi edersin."

YASEMİN OLUR HAKKINDA

İstanbul doğumlu. Vefa Anadolu Lisesi’nde tamamladığı orta öğrenimi­nin ardından Trakya Üniversitesi’ne devam etti. Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve yüksek lisansını burada tamamladı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı alanında doktorasını bitirdi. Bir dönem Akşam gazetesinde sinema yazarlığı yaptı.

Varlık Yasakmey­ve Sıcak Nal Cumhuriyet Kitap, Akşam Kitap, Sarnıç Öykü, Kitaplık, Edebiyatta Üç Nokta dergilerinde çeşitli yazıları ve öyküleri yayımlandı. 2015’ten beri sadece kadın yazar ve çizerlerden oluşan mizah dergisi Bayan Yanı’nda yazarlık yapmaktadır. Yazarın Kral Süleyman Kasaya Lütfen adlı bir öykü kitabı ve Müzede Kaçan Balon İsimli bir çocuk kita­bı bulunmaktadır.