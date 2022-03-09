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    Özel belge ve fotoğraflarla Yassıada'da yaşananlar kitaplaştırıldı

    Yazar Dr. Rasim Koç'un yazdığı, Yassıada'da yaşananları konu alan, titizlikle çalışılan 463 sayfalık "Günah Adası Yassıada" isimli kitapta, 49 tane özel belge ve birçok fotoğraf yer aldı.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 11:55
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    Özel belge ve fotoğraflarla Yassıada'da yaşananlar kitaplaştırıldı

    Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs Darbesi'nin acı tablosu o dönemi yaşayanların hala hafızasında. Darbe sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idam edildi.

    Yassıada'da yargılanan Demokrat Parti için burası adeta bir sembol oldu. İşte o günleri anlatan süreç ve yargılanmalar kitap olarak hizmete sunuldu. O dönemin ruhunu anlatan, yansıtan kitap özel fotoğraflarla desteklendi.

    GÜNAH ADASI

    Dr. Rasim Koç, Yassıada'da yaşananları Günah Adası Yassıada isimli kitapta anlattı. 49 özel belgenin yer aldığı kitapta birçok fotoğraf da yer alıyor.

    463 sayfalık eserde, 27 Mayıs'a giden süreçteki önemli gelişmelerin hem  demokrasinin hem de Yassıada'da yaşananların analizleri yer alıyor.

    Özel belge ve fotoğraflarla Yassıada da yaşananlar kitaplaştırıldı #1

    Özel belge ve fotoğraflarla Yassıada da yaşananlar kitaplaştırıldı #2

    KİTAPTA NELER VAR...

    Titizlikle hazırlanan kitapta; 27 Mayıs'a doğru öğrenci olayları, Yassıada, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Mahkeme Süreci, Hakim ve Savcılar, Davalar, Anayasa'yı ihlal davası, Köpek Davası, 06-07 Eylül olayları davası, İstanbul-Ankara Öğrenci Olayları Davası, Bebek Davası, Vatan Cephesi Davası, İstimlak Davası, Kayseri Olayları Davası, Zimmet Davası, Örgütlü Ödenek Davası, Değirmen Davası, İpar Trasnssport Davası, Vinileks Davası, Radyo Davası, Demokrat İzmir Davası, Barbara Davası, Çanakkale Geyikli Davası, Şahitler ve Sanık Avukatları, Dinleyiciler, Yerli Yabancı Basın Mensupları, Karar Günü, Veda konuları yer alıyor.


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