Pazar okumaları için öneri kitaplar

Özel Haber

Hafta sonu demek keyifle kitap okumak demek. Havalar soğudu ve artık kitap, battaniye, kahve zamanı da geldi. Bunun için pazar okumaları için sizlere okuma önerileri hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Sayfa: 448Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

MERDİVEN ALTI TERAPİ

Sayfa: 220

NEKSUS

Sayfa: 448

Bilgi ne gerçeğin hammaddesi ne de sadece bir silahtır. Neksus yelpazenin bu iki ucu arasındaki umut dolu orta yolu ararken bir yandan biz insanların ortak mirasını yeniden keşfediyor.

BEYAZ GEMİ

Sayfa: 200

Cengiz Aytmatov’dan geçmişle geleceğin, hafızayla hayal gücünün, ayrılık ve kavuşmanın ustaca bir araya getirildiği, beyaz perdeye de uyarlanmış unutulmaz bir eser.

SANMASINLAR YIKILDIK

Sayfa: 200

Kişisel gelişim okumayı sevenelre