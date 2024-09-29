Pazar okuması için öneri kitaplar Pazar günü keyifle okuyabileceğiniz yeni çıkan kitaplardan siz okurlarımız için listeledik. Beş öneriden oluşan listemizde herkese göre kitap var.

Ergül Tosun

Pazar gününü evde geçirmek isteyen kitapseverleri unutmuyoruz. Bunun için her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitaplardan siz kitapseverler için okuma önerileri hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

ŞU ÇILGIN TÜRKLER

Şu Çılgın Türkler, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna neleri göze aldığını ve ne zorluklardan geçtiğini bir kez daha okuyucuya anlatıyor. Bunları anlatırken de yeri geliyor gözyaşlarına boğuyor, yeri geliyor göğüsleri kıvançla dolduruyor… Her bir satırı tüylerinizi diken diken edecek bu muhteşem yapıtı elinizden bırakamayacaksınız.

BİRGÜN TEK BAŞINA

Vedat Türkali’nin edebiyatımızda klasikleşen eseri Bir Gün Tek Başına, toplumun kargaşasında birbirlerine tutunan insanların dramını ve umudunu anlatıyor.

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

HİZMETÇİ İZLİYOR

Yüksek gerilimli roman...

SIRRI ÜZERİNDE TAŞIYAN İNSAN-MİSAL ALEMİ

İnsanın ve evrenin sırrına erişmek isteyenler için...