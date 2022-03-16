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    PEN Ayın Kitabı: Türkan İldeniz'in kitapları

    PEN Ayın Kitabı, Türkan İldeniz'in kitaplarını seçti. İldeniz'in kitapları kadınlara saygı niyetinde.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:40
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    PEN Ayın Kitabı: Türkan İldeniz'in kitapları

    Yazanları olduğu kadar okuyanları da çok sevdiğimizi söylemeye gerek var mı, yoksa da olsun, yine seviyor yine söylüyoruz.

    Bu Mart en çok 2022 PEN Şiir Ödülü'ne değer görülen sevgili şair Türkan İldeniz’in kitaplarını okuyor, seviyor, ve öneriyoruz.

    İlk kitabı Taşra Kızının Deliceleri(1966) ile kadının hem bireysel hem toplumsal özgürlüğünün sesi olan İldeniz, 1967’deki ikinci şiir kitabı Havva Çıkmazı ile erkek egemen toplum ve edebiyat ortamıyla hesaplaşmasını sürdürürken, duygularından ve itirazlarından asla ödün vermedi.

    PEN Ayın Kitabı: Türkan İldeniz in kitapları #1

    PEN yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

    "MART AYI KİTAPLARI"

    "Uzun yılların ardından Buz Altında Yanardağ ile de şiir anlayışını, dünyaya, Türkiye’ye, kadın özgürlüğüne bakışını yeni kitabına toplamış oldu. Bir kadirbilirlik örneği olarak 2021’de ilk iki kitabıyla birlikte son kitabını da yayınlayan Everest Yayınları’na teşekkür ediyor, PEN Türkiye olarak şiir tarihimizdeki yerini almış olan Türkan İldeniz’in üç şiir kitabını da Mart ayı kitapları olarak seçmekten mutluluk duyuyoruz."

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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