PEN, Onat Kutlar'ın bütün eserlerini ayın kitabı olarak seçti

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PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Onat Kutlar'ı, hayata veda edişinin 30’uncu yılında ayın kitabı olarak seçti. Dernek, şair, öykücü, denemeci, sinemacı ve çevirmen kimlikleriyle tanınan Kutlar'ın tüm eserlerini, 2025 Ocak ayında okurlara önerdi.

Onat Kutlar, Türkçenin ışıklı seslerinden biri olarak, her zaman yaşamını şenlik bir duygu ile yoğurmuş, edebiyatını ise insanın iç dünyasına dokunarak şekillendirmiştir. İshak'tan Yeter Ki Kararmasın'a, Peralı Bir Aşk İçin Divan'dan Sinema Bir Şenliktir'e kadar pek çok eserinde yaşamın ve sevincin neşesini ortaya koyan Kutlar, her kitabıyla okurlarını derin düşünceler ve duygularla buluşturdu.

Sonsuzluğa göçüşünün 30. Yılında PEN Yazarlar Derneği, Onat Kutlar’ın tüm eserlerini Ayın Kitabı seçti.

"ÖYLE MUTLUYUZ Kİ..."

Dernek yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;