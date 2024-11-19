Pierre Hadot’un antik felsefeyle ilgili düşüncelerini özetleyen eser: Antik Felsefeye Övgü

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Fransız filozof ve felsefe tarihçisi Pierre Hadot, özellikle Grekoromen felesefe üzerine uzmanlığıyla tüm dünyada geniş bir kitleye seslendi. Yunan ve Roma felsefesinin sistematik özelliklerine nispetle yaşam tarzı veçhelerini ön plana çıkaran Hadot, tarih felsefesine alternatif bir anlayış getirdi.

Kitapları pek çok dile çevrilen ve Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip olan filozofun, Collège de France’de Helenistik Düşünce ve Roma Düşüncesi Tarihi Kürsüsü Açılış Dersi’nde yaptığı konuşma, Antik Felsefeye Övgü ismiyle kitaplaştı.

Pierre Hadot’un diğer eserlerinde ortaya koymaya çalıştığı bilgileri özetler nitelikte.

"AKDENİZ DÜNYASININ KÜLTÜRLERİ"

“Akdeniz dünyasının tüm kültürleri kendilerini Helenistik düşünce kategorileriyle

ifade etmeye başladı; fakat bunun bedeli, hem bu kültürlere özgü mitlerin, değerlerin ve bilgeliğin içeriğini hem de Yunan geleneğin kendisinin içeriğini bozan büyük anlam kaymaları oldu. Romalılar, dillerini korurken bu tuzağa düştüler, onları Yahudiler ve ardından Hıristiyanlar izledi. Greko-Romen dünyasını karakterize eden olağanüstü dil ve kültür topluluğu işte bu bedel karşılığında yaratıldı. Bu birleşme süreci, edebi, felsefi ve dinsel gelenekler içinde şaşırtıcı bir süreklilik sağladı ayrıca.”

Antik felsefenin tarihsel sürecini anlatan Pierre Hadot, konuşmasında bu anlayıştan günümüze kadar ulaşan pek çok unsura da değiniyor.

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"BİREYİN YAZGISI..."

“Bireyin yazgısı ve ruhani gelişimi için tasalanmak, ahlaki gerekleri inatla savunmak,

meditasyona çağırmak, şüpheciler dâhil tüm okulların felsefenin amacı olarak önerdiği iç huzuru aramaya davet etmek, varoluşu ciddiye almak ve ihtişamını hissetmek; işte bunlar, antik felsefede asla aşılmamış ve hâlâ canlı kalan unsurlardır bence.”

KEYİFLE OKUNAN KİTAP

Antik felsefeyi teorik fildişi kulesinden indirip bir yaşam tarzı hâline getiren Pierre Hadot, böylece felsefenin sınırlarını da genişletmiştir. Antik Felsefeye Övgü, sadece felsefeyle ilgilenenlerin değil, temel kaynaklardan beslenen herkesin keyifle okuyacağı bir çalışma.

Pierre Hadot konuşmasında antik Yunan felsefesine bakarken Latin ve Yunan arasında iç içe geçmiş bağa da dikkat çekiyor;

BİRBİRİNDEN AYRILMAYAN YOLLAR