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    Pınar Öğünç'ten salgın kitabı: Pandemi Zayiatı

    Pınar Öğünç‘ün Pandemi Zayiatı isimli kitabı İletişim Yayınları’ndan yayımlandı
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 10:43
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    Pınar Öğünç'ten salgın kitabı: Pandemi Zayiatı

    Pınar Öğünç, değişik alanlardan 35 emekçiyle önce salgının başlarında, sonra birinci yılı dolmaktayken uzun sohbetler yaptı ve onların hikâyelerini yazdı. Korkuları, çileleri, öfkeleri, umutsuzlukları anlatan hikâyeler… Sadece o kadar değil ama…

    İnsanların özlemlerini, uyanışlarını, kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayan deneyimlerini, geleceğe dair düşündüklerini anlatan hikâyeler.

    Pandemi Zayiatı, Pınar Öğünç’ün yazar ustalığıyla el ele veren güçlü ve içgörülü ifadeleriyle, okuyanı, hayata emek veren bu insanlara hayran bırakacak…

    Pınar Öğünç ten salgın kitabı: Pandemi Zayiatı #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 311

    Pınar Öğünç ten salgın kitabı: Pandemi Zayiatı #2

    Pınar Öğünç

    HAYATIN EN AĞIR YÜKÜ

    Salgın hayatının ağır yükünü ve riskini göğüsleyen sağlık çalışanları… Adeta kayıp zamanı, kayıp hayatı telafi edercesine yüklenilen alışverişin yükünü çeken kasa görevlisi, kargocu, postacı…

    Evlerinde, bilgisayar başında 7/24 iş başında tutulan beyaz yakalılar… Hiçbir şey olmamış gibi, mesafesiz, önlemsiz, didinmeye devam etmek zorunda bırakılan mavi yakalılar… Tarımcı, güvenlik görevlisi…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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