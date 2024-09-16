Polisiye edebiyatın kraliçesi; yazdıklarıyla geniş okur kitlesine ulaşan yazar: Agatha Christie İngiliz edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Agatha Christie 134 yıl önce doğdu. Yazara, yazdığı polisiye romanlar nedeniyle "Polisiyenin Kraliçesi" ünvanı verildi. Agatha Christie yazı yaşamına 80 kitap sığdırdı.

Haber Merkezi

Cinayet romanı denince akla gelen ilk isimlerden o; tam adıyla Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mollowan. Bugün yazarın 124'uncü doğum yılı. Kendisine boşuna Polisiyenin Kraliçesi ünvanı verilmedi. Yaşamı boyunca tam 80 dedektif ve polisiye roman yazdı. Bir süre ortadan kaybolması, gizemli hayatıyla da bilinen Christie; eserleriyle yaşamaya devam edecek.

İngiliz yazar, popüler edebiyatın en önemli isimlerinden biridir. Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları da yazmıştır. Ancak asıl ününü, yazdığı 80 dedektif romanına ve West End tiyatrolarında başarıyla sahnelenen oyunlarına borçludur.

Babası Frederick Alvah Millet, Agatha henüz küçük yaştayken öldü. Annesi tarafından evde eğitilen küçük kız, yalnız bir çocukluk geçirdi.

Küçük yaşta öyküler yazmaya başladı. 16 yaşında, şan öğrenimi görmek üzere Paris’e yollandıysa da kısa sürede bundan vazgeçti. Ciddi anlamda ilk edebi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler oldu.

1914’te Arvhibald Christie adlı bir doktorla evlendi ve yeniden Fransa’ya gitti. Oradayken vakit geçirmek üzere okuduğu dedektif öykülerinin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk polis romanı olan The Mysterous Affair at Styles’ı (Styles’daki Esrarengiz Olay) yazdı. Kitap, çeşitli yayınevlerince geri çevrildikten sonra 1920’de Bodley Head Yayınevi tarafından kabul edildi. Styles, Agatha Christie’nin ilk Hercule Poirot’lu romanıdır.

POLİSİYE EDEBİYATIN KRALİÇESİ

Agatha Christie seksen adet eşsiz polisiye romanıyla, “Polisiye Edebiyatın Kraliçesi” ünvanını kazanmıştır. Mary Westmacott takma adıyla altı adet unutulmaz aşk romanı yazmıştır.

ÜNLÜ KARAKTERLER YARATTI

Hercule Poirot; zekası, espri yeteneği, keskin gözlemciliği ve Avrupalı inceliği ile seçkinleşen Belçikalı bir dedektiftir. Cinayetleri küçük gri hücreler dediği beynini kullanarak çözmesi ve bu arada da İngiliz yüksek sınıfının özel yaşamının saklı yönlerini ortaya dökmesi ile tanınır.

Agatha Christie’nin arka arkaya yazmaya başladığı polis romanları, Poirot tipine uluslararası ün kazandırdı. Yazar ayrıca Miss Marple adının verdiği bir tip daha yarattı.

Sevimli bir yaşlı kız olan amatör dedektif Miss Marple da çok tutuldu. 1928’de ilk kocasından boşanıp Max Mallowan’le evlendikten sonra birçok ülke gezip görme fırsatı bulan Christie’nin romanları, 1930’larda çoğunlukla uluslararası mekânlarda geçmeye başladı.

AGATHA CHRİSTİE ÖLDÜ

Hayranlarınca her kitabı beğenilmekle birlikte, Agatha Christie’nin edebi kaygılarla yazdığı bazı romanlar eleştirmenlerin de dikkatini çekti.

On Küçük Zenci ise polis romanının klasikleri arasındadır. Agatha Christie, İngiliz töre romanı geleneğinde yazdığı polis romanları ile dünya edebiyatında kendine özgü bir yerin sahibi olmuştur. 12 Ocak 1976 tarihinde vefat etti.

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