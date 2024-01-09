Psikolog Esra Ezmeci Cüret kitabında yaşayabilmenin yol haritasını anlatıyor Türkiye'de açıklamalarıyla her zaman gündem olan, yazdığı kitaplarla pek çok kişinin hayatına dokunuşlar yapan psikolog ve yazar Esra Ezmeci'den yeni okunası bir kitap daha: Cüret... Yazar, Cüret kitabında iyi ve farklı yaşamanın ipuçlarını veriyor.

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Kitaplarıyla yüz binlerce kişinin yaşamına dokunan Esra Ezmeci, yeni kitabı Cüret ile okurlarına korkusuzca ve kendinin farkında olarak yaşayabilmenin yol haritasını veriyor.

Siz yeteri kadar kendinizde misiniz? Doğanıza, ruhunuza, aklınıza köklenmiş gerçek gücünüz ve potansiyelinizin farkında mısınız? Nelere kabiliyetiniz olduğunu biliyor musunuz?

Uzanıp almak istedikleriniz için ne kadar isteklisiniz? Nelere meyillisiniz, kırılmamış kabuğunuzun altında neler gizli?

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Cüret kitabıyla içinizde barındırdığınız gücü yeniden keşfetmenizi sağlayacak yepyeni bakış açıları sunuyor.

Cesurca yaşamanız için çıkacağınız yolun başlangıç noktasında başkaları değil kendiniz olursanız arzuladığınız her şeye ulaşmanız imkânsız olmayacaktır. İşin anahtarı kendiniz olmayı seçmek ve buna cüret etmek.

Peki bu nasıl olacak? Yanıtı bu kitapta.

Sayfa: 360

İçsel savaşlar

Tüm içsel savaşların tek sebebi kendinizi yeteri kadar tanımıyor oluşunuzdur. Kendinizi tanımaksa neye cüret ettiğinizle alakalıdır, kendinize neyi değer gördüğünüzle, neyle beslenmek ve neyi büyütmek istediğinizle ilgilidir, bir o kadar neleri söküp atacağınızla...

Kendiniz olmaya cesaret ettiğinizde başlar kişisel devriminiz ve ancak o zaman içsel gücünüzü keşfedersiniz.

Doğanın gerçeklerini keşfetmek

Bu kitapta kendi doğanız hakkındaki gerçekleri keşfetmek, beden, zihin ve ruhunuzun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, kendinizi sabote edici düşünce ve davranış kalıplarından kurtulmak, anlam ve amaç dolu bir hayat yaratmak, duyguların kölesi olmadan sakin ve dingin kalabilmek, karanlık manipülasyon döngülerinden kurtulmak, psikolojik dayanıklılık kazanmak, yaşantınızı yeniden organize edecek yasaları kavramak, cinselliğinizin gücünü keşfedip kusursuz bir âşık olmak ve baştan çıkarmada ustalaşmak için derinlikli bilgiler, özel stratejiler bekliyor sizi...

Cesurca yaşayabilmek...

Korkmadan cesurca yaşayabilmek için gücünüzü elinize alma vakti. Çünkü yaşayabileceğiniz tek bir hayat var ve bu hayatı şekillendirebilmek içinse sadece bugününüz...

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