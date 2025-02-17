Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, vefatının 4. yılında anılıyor

AA

Silifke'nin Mukkadem Mahallesi'nde 1938 yılında dünyaya gelen Doğan Cüceloğlu, 11 çocuklu ailenin en küçüğüydü.

Kendi anlatımına göre 10 yaşında annesi Zehra Hanım'ı kaybeden Cüceloğlu, o yaşta ölümü kavrayamadı ve annesinin misafirliğe gittiğini sandı. Günler geçmesine rağmen dönmeyince annesini bir daha göremeyeceğini anladı.

Ailesinin yol göstericiliğinde hayatına devam eden Cüceloğlu, subay ağabeylerinin desteğiyle Ankara Atatürk Lisesi'ne gitti. Orada edebiyat öğretmeni Cahit Okurer'in yönlendirmesiyle mühendis olma hayalinden vazgeçip, psikolojiye yöneldi.

Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu ve ardından ABD'de Illinois Üniversitesi'nde bilişsel psikoloji alanında doktorasını tamamladı.

Uzun yıllar yurt dışındaki üniversitelerde çalışan Cüceloğlu, Türkiye'ye döndükten sonra akademik birikimini toplumla paylaşmaya başladı.

Prof. Dr. Cüceloğlu, öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler başta olmak üzere çok sayıda gruba ve kişiye yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi. İnsanların duygu dünyalarını anlamalarına, çocuklarını sevgiyle büyütmelerine, kendilerini keşfetmelerine rehberlik etti, hayata dair karamsarlık içinde olanlara çıkış yolu gösterdi.

ANNE SEVGİSİ...

Anne-babalara, "Benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil kendi hayallerini keşfedip, onları gerçekleştirmek için yaşamalı" diye seslenen Cüceloğlu, "Hayatın sermayesi güvendir. Güvenilen insan olmak, bence bir insanın erişebileceği en büyük mertebelerden biridir." sözleriyle de insana güvenin ve sağlıklı iletişimin öneminden bahsetti.

Düşündüren ve duygulandıran sözleriyle gönüllere hitap eden Cüceloğlu, çocukluğunda yaşadığı annesinin yokluğunu ise bir söyleşisinde şöyle anlattı:

"ANNEM ÖLDÜ, İNŞALLAH BABAM DA ÖLMEZ"

"Annem hastalandı ve 'Öldü.' diyorlar ama bir şeyler, bir şeyler oldu. Ben kelime olarak biliyorum; 'Öldü' yok ama hep içimde 'Misafirliğe gitti, 1 gün sonra gelecek, 2 gün sonra gelecek.' diye bakıyorum. 3 gün, 4 gün, 5 gün geçti gelmedi ve bir gün dedim ki, 'Annemi bir daha göremeyeceğim.' O zaman ölümün farkına vardım. Kaçtım, mezarının başına gittim. Orada toprağın altında annem ve böyle kalakaldım. 'Annemi bir daha göremeyeceğim, annem öldü.' Eve geldim, babama bakıyorum. Diyorum, 'Allah'ım inşallah babam ölmez.' Öğrendim artık, demek ki ölünebiliyor. O gün bir şey yapmıştım, 'Niye böyle yapıyorsun oğlum?' dedi, böyle bağırdı. Ben kalakaldım ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermişim; 'Annen yok, kimsen yok.' Böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimsen yok. O zaman, kimsen yoksa senin bir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın."

Türkçe ve İngilizce olarak kaleme alınmış 40'ı aşkın makalesi, 21 kitabı bulunan Cüceloğlu, 16 Şubat 2021'de İstanbul'daki evinde 83 yaşında hayata veda etti.