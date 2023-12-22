Psikolojik rahatsızlıklara karşı çare düzenli kitap okumaktan geçiyor Modern yaşamlarda insanlar her geçen gün biraz daha agresifleşiyor. Bu da beraberinde psikolojik sorunları getiriyor. Uzmanlar uyarıyor: Psikolojik sorunlara karşı kitap okuyun...

ensonhaber.com

Günümüzde herkes panik atak geçiriyor, herkes depresyonda bunu da her ortamda beyan ediyorlar, beyan etmekle kalmayıp kendilerine teşhis koyup ballandırarak anlatıyorlar. Ancak insanlarımız bu halinden memnun, bunu yaşamayı ve anlatmayı seviyor.

Hayat koşulları karşısında bu yaşadıkları doğal evet ama doğal olmayan bunları iyileştirmek için çabaları yok. Eşine, dostuna, komşusuna saatlerce rahatsızlıklarını anlatmak çok hoşlarına gidiyor.

Bunun yanında kendilerine bir meşgale bulamadıklarını anlatan insanlar çareyi, dışarıda ya da başka mecralarda arıyorlar. Özellikle sosyal medyanın da gelişmesiyle beraber bu ruhsal yalnızlık daha da artıyor.

Kitap okumanın önemi

Kitap okumanın insan benliği üzerinde onarıcı etkisi var. Bunu ancak her gün düzenli kitap okuyanlar bilirler elbet. Öte yandan insanlara sürekli kitap okuma çağrısı yapan bazı uzmanlar; psikolojik rahatsızlıklara dikkat çekiyor.

Kitap okuyarak bu rahatsızlıklardan kurtulacağını savunan psikiyatristler, insanlara düzenli okumanın öneminden bahsediyorlar.

Düzenli olarak kitap okuduğunuzda, daha sağlıklı bir beyne sahip olacaksınız. Okurken belki fark etmezsiniz, ama kelime dağarcığınız dost sohbetlerinde zamanla sizi bile şaşırtır.

Kendinizi daha zeki hissedersiniz. Bu zeka gelişimi iş hayatınızda bir yükselişe de zemin hazırlar. Çünkü sağlıklı bir beyne sahip olmak, daha çok çalışma isteği uyandıracaktır.

Depresyonu azaltır

Kitap, yalnız kalmanın aslında insana güzellikler katabileceğini, fiziksel yalnızlığın bizi sürükleyeceği girdaptan hayal gücümüzle çıkabileceğimizi öğretir. Kişi doğru kitapları seçtiğinde depresyon sürecini de yönetebilir.