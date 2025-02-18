Raphaëlle Giordano'nun Fransa'da satış rekorları kıran romanı: Bugün Hayatını Değiştirmek İçin Doğru Gün

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Gerçek aşk, yüzyıllardır insanlığı peşinden koşturan bir sihir gibi tüm etkisi ve ihtişamıyla hayatımızın merkezinde duruyor. Aşk denince aklımıza gelen onlarca duygu var: Acı, sevinç, haz, korku, tutku ve onlarcası… Aşk, dünyadaki birçok insanın son çaresi, en büyük dileği…

Peki bir insan kendini bulmadan gerçek aşkı bulabilir mi?

Romanın baş kahramanı Meredith, kendini bulmak için her şeyi geride bırakması gerektiğini hisseden ve bunun peşinde koşan tutkulu ve romantik bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat zannetmeyin ki bu kadın acılarla dolu tecrübeler ve hayal kırıklığı yaratan bir aşk yüzünden bu kararı alıyor. Meredith’in kararı, kendi hayatı ve büyük aşkı Antonie ile ömür boyu sürecek aşkının temellerini sağlam atmak için yine kendisi tarafından alınıyor.

ROMAN NE ANLATIYOR...

Meredith, aniden hayatını ve aşkını tepetaklak etme arzusuyla kendine yeni bir yön çizmeye karar veriyor ve bu sallantılı süreçte en yakın arkadaşının ona verdiği, düşüncelerini not alabileceği defteri ile kendine altı ay zaman vererek aşkı ve kendini sorgulamaya yola çıkıyor. Böylece okuru Paris’ten Londra’ya uzanan hem romantik hem de düşündürücü bir dizi olay bekliyor.

Bugün Hayatını Değiştirmek İçin Doğru Gün kendiliğinin farkına varmak isteyen bir kadının cesur hikayesini, akıcı, eğlenceli samimi bir dille okuruna aktarıyor. Yazar Raphaëlle Giordano, bir yaşam koçu olarak mesleğinin hakkını kitapta oldukça etkili biçimde veriyor. Kitaptaki samimiyet, empatik anlatım ve yalın dil, yazarın okuruna aslında kendini bulma yolunda yardım etmeye çalıştığını gösteriyor.

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KENDİMİZLE BARIŞMAK...

Meredith’in yolculuğu okura aslında tam anlamıyla yaşamak ve sevmek için gereken tek şeyin birkaç basit numara olduğunu öğretiyor:

Kendinizle barışın ve acı dolu anıları bir kenara bırakın.Yönünüzü kaybettiğinizi hissettiğinizde tazelenmek için küçük altın kurallarınız, sizi ayakta tutacak formülleriniz ama en önemlisi mutlaka bunları not edecek minik bir defteriniz olsun.

Raphaëlle Giordano

MİLYONLARCA SATAN KİTAP

Bugün Hayatını Değiştirmek İçin Doğru Gün, Fransa’da bir milyondan fazla sattı. Bu romanıyla ilişkiler ve duygular konusuna yeni bir pencere aralayan yazar Raphaëlle Giordano, okurlarını olumlu düşünmek ve alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmak için asla geç olmadığını hatırlamaya davet ediyor. Ve kendi deyimiyle "Büyük A harfiyle yazılan aşkı" yaşamak isteyen cesur ve romantik okurları kendi içlerinde bir yolculuğa davet ediyor.