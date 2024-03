Rebecca Seal'in kendi işinin patronu olanlara eşsiz rehber kitabı: Tek Başına Yıllar önce geleneksel tam zamanlı çalışma hayatına son verip kendi kendinin patronu olan gazeteci ve editör Rebecca Seal’in 10 dile çevrilen kitabı Tek Başına, Düşbaz Kitaplar’dan okurlarla buluştu.

Kendi işinin patronu olan, evden uzaktan ya da hibrit çalışanların, tek başına çalışmanın gerektirdikleriyle mücadelesine katkı sağlamayı, keyifle çalışıp iyi yaşamalarına ve iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Seal, kitabında hem psikolojik hem de fizyolojik öneriler sunuyor.

Tek başına çalışmanın olumlu ve olumsuz yanlarını analiz ederken “anlamlı iş” kavramı, esnek çalışma saatleri, erteleme sorunu gibi birçok konuyu odağına alan Tek Başına, bu sistemde çalışan tanınmış isimlerden örnekler ve alıntılarla daha da renkli hale geliyor.

Ayrıntı Yayınları’nın, dünyanın farklı köşelerindeki yeni hikâyeleri ve düşünceleri keşfe çıkan dinamik markası Düşbaz Kitaplar, Rebecca Seal’in dünyada çok ilgi gören çalışması Tek Başına’yı Gökçe Çalışkan’ın çevirisiyle okurlarla buluşturdu.

Seal, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığı ancak koronavirüs pandemisiyle birlikte yepyeni bir şekil alan Tek Başına’da, psikoloji, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler alanlarındaki en iyi ve yeni fikirleri kullanarak, tek başına çalışmanın getirdikleriyle başa çıkmanın yeni ve dayanıklı bir yolunu yaratmayı hedefliyor.

Kendi işinin patronu olanların dörtte üçü, geleneksel çalışma şartlarına dönmek istemiyor. Pandemi süresince evden çalışanların çoğu da yine aynı düşünceleri taşıyor. Haliyle bu kitap yıllar içinde daha da kıymetlenecek bilgilerle dolu.

Çalışma hayatının yeni normalleri

Koronavirüs pandemisinin kökten değiştirdiği dünyamızda iş arayanların ilanlarda belki de maaştan bile daha çok odaklandığı bir madde var artık:

Uzaktan çalışma...

Patronların hoşuna gitsin ya da gitmesin, haftanın beş (çoğu işyerinde altı!) günü ofise gitmek istememek çalışma hayatının yeni normallerinden biri. Siz de tercihini bu yönde kullanan hatta kendi kendinin CEO’su olup ofis ortamına elveda diyenlerdenseniz tam kitabına geldiniz.

Cevabı olmayan sorular

Ancak baştan söyleyelim; bu kitapta “Nasıl sıfırdan iş kurarım?”, “Nasıl oturduğum yerden döviz kazanırım?” ya da “Hobimi nasıl işe dönüştürürüm?” gibi soruların yanıtı yok.

Yıllar önce geleneksel tam zamanlı çalışma hayatına son verip kendi kendinin patronu olan gazeteci ve editör Rebecca Seal, bu kitapta çok daha insana dair meselelerin peşine düşüyor: Düzenli gelirden vazgeçip kurduğumuz iş, hayalimizdeki iş olmak zorunda mı?

Uzaktan çalışmak

Anlamlı iş diye bir şey var mı? Evden çalışırken yalnızlık duygusuyla nasıl başa çıkılır?, Bizi denetleyen kimse yokken mesai saatlerimizi, yemek aralarımızı neye göre belirleyeceğiz?

Gece gündüze-posta kutusunu kontrol etmek normal mi?, Her an ulaşılabilir olmak zorunda mıyız? Erteleme sorunuyla nasıl başa çıkarız?

Çok çalışmak maharet mi?

Evden çalışırken tek başına olabilirsiniz ama yalnız değilsiniz...

Rebecca Seal hakkında

İngiliz gazeteci, yazar ve editör Rebecca Seal, Londra’da Uluslararası Barış ve Güvenlik ile Uluslararası İlişkiler eğitimi aldı. Ancak kariyerini başka bir yönde geliştirmeyi tercih eden Seal, gazeteciliğe Observer gazetesinde başladı.

On iki yıl önce kendi işinin patronu olup serbest çalışma kararı alan Seal hâlâ Observer, Guardian, Financial Times, Telegraph gibi önde gelen gazete ve dergilerde yazılar yazıyor.

2020’de yayımlanan Solo(Tek Başına) kitabı şu âna dek on dile çevrildi. Tek Başına’yı yazarken tecrübe ettiklerini Solo Collective adını verdiği podcast serisinde de paylaşan yazar, kendi tabiriyle bize kötü olarak öğretilen ama aslında her zaman için öyle olmayan duygularla ilgili yazdığı Be Bad, Better-How NotTrying So Hard Will Set You Free adlı kitabını Aralık 2023’te yayınlandı.

