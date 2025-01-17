Reşat Nuri Güntekin'in dergi ve gazetelerde yayınlanan yazıları tek kitapta

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Reşat Nuri Güntekin’in gazete ve dergilerde yayınlanan yazıları ilk kez bu kitapta bir araya geliyor. Usta yazar, 1938 ila 1949 yılları arasında kaleme aldığı yazılarda edebiyat, dil ve eğitim gibi konuların yanında günlük siyasi ve sosyal konulara da temas ediyor.

Cumhuriyet ilke ve inkılâplarının yanında saf tutan Güntekin, günlük hayattan pek çok karakteri edebi bir lezzetle okurun karşısına çıkarıyor.

Reşat Nuri’nin Paris seyahatinde kaleme aldığı Yolcu Notları ve Seyahat Notları üst başlıklı gezi yazısı dizileri ise genç bir Cumhuriyet aydınının gözünden dönemin Avrupa’sına bir bakış olanağı sunuyor. Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyetimiz ve Paris Notları’nda farklı bir yazın türündeki maharetini gözler önüne seriyor.

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"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

“Başkalarını bilmem. Fakat ufak tefek teessürler ve can sıkıntılarında hatta biraz yaygaracı olduğum hâlde büyük acılarda sessiz ve ketum olurum. Teselliden kaçarım. Benim gibi duymasına ne imkân ne de sebep olmayan kimselerin dert ortaklığı iddialarına tahammül edemem. Ateş düştüğü yeri yakar.”

METİNLERİNDEKİ İNSAN SEVGİSİ

Reşat Nuri Güntekin, Anadolu insanının yaşantısını, sorunlarını, kişisel duygularını, inançlarını süssüz, yapmacıksız, konuşulan Türkçe’nin tüm yalınlığı ve açıklığıyla dile getiren yazardır.

Onu ünlendiren Çalıkuşu romanına gelinceye kadar yazdığı küçük öyküler, tiyatro eleştirileri, piyesler, gezi izlenimleri de dikkati çeker.

Güntekin, eserlerinde insan sevgisine geniş yer verir. İyimser bir kişiliğe sahiptir. Müfettişlikle adım adım gezdiği Anadolu’yu, gördüklerini, duyduklarını, kendine özgü tipleri, geleneklerle görenekleri, toplumsal sorunları, pek derine inmeyen bir gözlemle, etkin bir biçimde anlatır. İyi bildiği sahne tekniğini, duygulu bir yoğunlukta, bazen mizahla iç içe işler.

REŞAT NURİ GÜNTEKİN ÖLDÜ

Bursa Sultanisi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı, İstanbul’a atandı. Vefa Sultanisi, Erenköy Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş, Galatasaray, İstanbul Erkek liselerinde edebiyat, felsefe dersleri okuttu, Fatih Vakıf Mektebi müdürlüğünde bulundu. Mahmut Yesari’yle Kelebek adında mizah dergisi çıkardı.

Unesco’da Türkiye Temsilciliği, Paris’te kültür ataşeliği görevlerinde bulundu. Emekli ye ayrılıp yeni eserlerini yazarken yakalandığı kanserden, tedavi için gittiği Londra’da 13 Aralık 1956’da yaşama gözlerini yumdu. Cenazesi yurda getirilip, Karacaahmet’te toprağa verildi.