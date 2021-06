Robert Macfarlane'den masaldı bir keşif:: Yeraltı Diyarı

Yeraltı Diyarı; efsanelerde, edebiyatta, hafızalarda ve toprağın kendisinde var olan, pek çok yeraltı diyarının bambaşka bir dünya olduğu hissini yaşatan sıcak, düşsel ve tekinsiz bir anlatı.

Robert Macfarlane, hem yerin hem de zihnin yüzeyinin altındaki dünyayla ilişkimizde olağanüstü bir yolculuğa çıkarıyor bizleri: "Derin zaman"ın baş döndürücü genişliğinde seyahat ederek evrenin doğuşundan insanlık sonrası bir geleceğe, Norveç deniz mağaralarının tarihöncesi sanatından Grönland'ın mavi derinliklerine doğru ilerliyor.

GELECEKTEKİ DÜNYA

Tunç Çağı mezar höyüklerinden Paris'in altındaki katakomp labirentine uzanıyor; ağaçların iletişim kurduğu yeraltı mantar ağlarından nükleer atıkların 100.000 yıl boyunca depolanacağı derin bir "saklama yeri"ne doğru yol alıyoruz. Bu yolculuğun sonunda yani "şimdiki zaman"da ise şu soru çınlıyor kulaklarımızda: "Bizler, gelecekteki dünyanın iyi ataları mıyız?"

Sayfa: 472

ROBERT MACFARLANE

1976'da Oxford'da doğdu. Cambridge ve Oxford üniversitelerinde eğitim aldı. Şu anda Cambridge Üniversitesi Emmanuel College'da öğretim üyesi olarak çalışan Macfarlane, aynı zamanda seyahat yazarı, doğa yazarı ve eleştirmenidir. Mountains of the Mind (Zihnin Dağları) ve The Wild Places (Vahşi Yerler) adlı kitapları pek çok ödüle layık görüldü. Bunlardan bazıları 2003 Guardian İlk Kitap Ödülü, 2004 Sunday Times Yılın Genç Yazarı Ödülü, 2007 Boardman Tasker Dağ Edebiyatı Ödülü ve 2008 İskoç Sanatlar Konseyi Yılın Kurgudışı Kitap Ödülü'dür. Manzara ve doğa hakkında yazmaya dair yeni bir eleştirel ve popüler ilgi uyandıran birkaç yeni İngiliz yazardan biri sayılan Macfarlane ayrıca Granta, Harper's, The Guardian ve The Times Literary Supplement gibi gazete ve dergiler için seyahat denemelerinin yanı sıra edebiyat ve çevre üzerine makaleler yazıyor.

