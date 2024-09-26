Roman, öykü, şiir alanında verilen Yunus Nadi Edebiyat Ödülleri açıklandı Yunus Nadi Abalıoğlu anısına 1946'dan itibaren verilen Yunus Nadi Ödülleri’nin 2024 yılı kazananları açıklandı. Bu yıl 79’uncusu düzenlenen yarışmada, seçici kurullar tarafından, 6 dalda 6 eser ödüle değer bulundu.

Haber Merkezi

79. Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları belirlendi. Öykü, roman, şiir, sosyal bilimler ve karikatür alanlarında verilen ödüllerde bu yıl fotoğraf dalında oy çoğunluğu sağlanamadığından ödül verilemediği açıklandı.

Bu yıl 79. kez düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları, seçici kurulların değerlendirmeleri sonucunda belirlendi. Bu yıl öykü dalında 62, roman dalında 76, şiir dalında 43, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 33 ve fotoğraf dalında 10 eser değerlendirildi.

Şair ve yazar Elçin Sevgi Suçin

ELÇİN SEVGİ'YE ŞİİR ÖDÜLÜ

Yazar Elçin Sevgi Suçin'in Everest Yayınları'ndan çıkan 51. Bölge kitabı, "Şiir" dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk ve Hüseyin Yurttaş’tan oluşan seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü.79. Yunus Nadi Ödülleri ödül töreniyle ilgili bilgilendirme, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılacak.

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YILIN KAZANANLARI

Roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı ve Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün Hidayet Karakuş’un Bana Bir Resmini Yolla adlı kitabına verilmesi kararlaştırıldı.

Öykü dalında, Sadık Aslankara, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Özcan Karabulut’tan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede ödülün bu yıl Emrah Öztürk’ün Evine Dönemeyen Adam adlı yapıtına verilmesine karar verildi.

Seçici kurulu Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluşan Karikatür dalında bu yıl ödül Cem Koç’un adalet konulu yapıtına verildi.