Roman Sandgruber’in çalışması: Hitler’in Babası - Oğlu Nasıl Diktatör Oldu

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Alman tarihçi Roman Sandgruber’in Hitler'in Babası kitabı, Adolf Hitler ve ailesini masaya yatırıyor. Kitapta hem Hitler hem de ailesinin bilinmeyenlerini okuyacaksınız. Dünya siyaset ve savaş tarihinde kırılma noktalarından biri olan İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Adolf Hitler, çareyi intihar etmekte buldu. Adolf Hitler her çocuk gibi masumdu, büyünce ressam oldu; yetimhanede büyüdü.

Bir gece yetimhaneden kaçtı ve dünyanın da kaderi değişti. Adolf Hitler'in sigara içtiğini gören yetimhanede yetkililerinin topladığı heyet sonucunda Hitler yetimhaneden kovuldu. Sorunlu bir çocukluk dönemi yaşadı; anne babası her gün kavga ediyordu. Bu ortam kendisini yeterince üzüyordu ve ailesi çareyi Hitler'i yetimhaneye vermekte buldu.

Peki ya tarihin en karanlık dönemine damgasını vurmuş bu adam aslında kimdi? Nasıl bir ailesi vardı? Nerede doğmuştu? Kimlerle dostluk kurmuştu? Hangi akımların etkisinde kalmış, kafasındaki bu diktatörlük imajı ne vakit hakikate dönüşmüştü?

Yıllardır tozlu bir tavan arasında saklanan 31 mektup, tarihçi Roman Sandgruber tarafından gün yüzüne çıkarıldığında Hitler’in üzerindeki etkisi yadsınamaz olan baba Alois Hitler’in kişiliğinin yeni ve müphem bir yanını da gözler önüne sermiş oldu.

Sayfa: 280

TİTİZ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitabın amacıysa bir zamanlar sadece efsaneler, uydurma hikâyeler ve varsayımlarla çevrili Hitler ailesinin günlük yaşamına ışık tutarak belki de tarihin cevaplanması en zor sorulardan birine yanıt bulmak.

Zira onlarca yıldır dile getirilen ve koskoca bir tarihi etkisi altına alan bu sorunun cevabı hâlâ meçhul: Yukarı Avusturya’nın taşrasından gelen ve nispeten başarısız, yalnız bir çocuk nasıl oldu da böylesine zalim bir diktatöre dönüştü?

İşte bu ve buna benzer tarihi bilgileri elinizdeki kitapta bulabileceksiniz. 1939 yılından 1945 yılına kadar süren İkinci Dünya Savaşı, binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Oldukça acı ve kanlı bir savaştı...

HİTLER'İN ACI SONU

Dünyanın en güçlü ülkelerinin katıldığı bu savaş, askeri personelden çok sivil kayıpların verildiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Bu savaşın en karanlık yüzü ise Adolf Hitler oldu. Savaşı kazanmaya yönelik hamleler yapan Hitler'in sonu acı oldu.

Hitler savaşı kazanamadığı gibi kendi sonunu da kendisi hazırladı... Sahip olduğu insanlık dışı ideolojisiyle, binlerce insanın dayanılmaz acılar çekmesine ve sayısız insanın ise yaşamını kaybetmesine neden olan Hitler, Almanya’nın savaşı kaybettiği anlaşıldığında intihar ederek yaşamına son verdi.

Adolf Hitler öldü ölmesine ama arkasında da merak edilen binlerce soru bıraktı.

Bu sorulardan birisi ise ailesine yönelik oldu.

HİTLER'İN AİLESİNE NE OLDU

Herkesin aklında şu soru var aslında, "Adolf Hitler'in ailesine ne oldu?" Bu konuda bazı kaynaklar detaylı bilgiler veriyor. En azından geride kalanların olduğunu söylemek mümkün.

Adolf Hitler’in babası Alois Hitler ile ilgili bilinenler oldukça sınırlı ve Roman Sandgrber’e göre Alois Hitler ile ilgili daha önce herhangi bir biyografi yayımlanmış değil. Bulabildiği tüm bilgilerle bu 31 mektubu da birleştiren tarihçi Sandgruber’in emeklerinin sonucu olarak

Hitler’in Babası – Oğlu Nasıl Bir Diktatör Oldu kitabı doğuyor.