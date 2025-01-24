Ruhun derinliklerine atılan adım: Düşündüğün Kadar Zor Değil

Haber Merkezi

Mehmet Öztürk’ün, insan zihninin derinliklerine inerek, geçmişte yaşanan duygusal travmaların bugünkü yaşamımıza etkilerini ele aldığı kitabı, kendi zihinsel süreçlerinizi keşfetmek ve yaşamınıza yeni bir bakış açısı kazandırmak isteyenlere bir yol haritası sunuyor.

Okurları, kendi içsel hikâyelerine tanıklık etmeye ve bu hikâyeyi yeniden yazmaya davet eden Düşündüğün Kadar Zor Değil, kişisel dönüşüm yolculuğunda adım adım rehberlik sunarken, pratik öneriler ve uygulamalarla farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Ruhsal sağlığın bedenle olan ilişkisini vurgulayan eser, bireylerin öz şefkat ve zihinsel esneklikle nasıl daha dengeli bir yaşam sürebileceklerini gösterirken Mehmet Öztürk’ün sade ve akıcı üslubu, okuyucuların kitapla derin bir bağ kurmasını sağlıyor.

ÖFKEMİZİ NEDEN BASTIRAMIYORUZ SORUSU

Zihninizin derinliklerinde yankılanan sorular, size ne anlatmaya çalışıyor? Kaygılarınızın kökeni, çocukluğunuzun sessiz çığlıklarında mı gizli? Hatalarınızı neden tekrar ediyor, öfkenizi neden bastıramıyorsunuz?

Bu kitap, içinizdeki yaralı çocuğa ışık tutarak, geçmişin karanlık izlerini anlamanıza ve onarmanıza rehberlik edecek.

Sayfa: 192

RUHUN DERİNLİKLERİNE ATILAN ADIM

Ebeveynlerinizin miras bıraktığı travmalarla yüzleşmek, bedeninizde saklanan duyguları serbest bırakmak ve zihninizdeki acımasız yargıcı susturmak mümkün mü?

Cevaplar bu sayfalarda sizi bekliyor. Kendinizi yeniden tanımaya cesaret edin. Bu yolculuk, ruhunuzun derinliklerine atılan ilk adım olacak.

DÜŞÜNMEYE DAİR...

Öncelikle düşünmek nedir? Düşünmek zihinsel bir etkinliktir. Hem duygu içeriğinin algılanması hem de kavramların anlamlandırılmasıdır. Düşünme insana özgüdür. İnsan dışında herhangi başka bir canlı düşünme yetisine sahip değildir. Ayrıca içeriksiz düşünmek de mümkün değildir. Düşünülen ne olursa olsun, düşünmek bir şeyin düşünülmesidir.