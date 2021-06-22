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    Rus yazar Aleksandr Herzen'ın başyapıtı: Suçlu Kim?

    Klasik Rus edebiyatının en çarpıcı romanları arasında gösterilen, Aleksandr Herzen’in yazdığı Suçlu Kim? Çarlık rejimi dönemine dair sert eleştiriler yöneltmekte.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 14:49
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    Rus yazar Aleksandr Herzen'ın başyapıtı: Suçlu Kim?

    Klasik Rus edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Suçlu Kim?, Rus edebiyat tarihinde, saf anlamda ilk toplumsal roman olarak değerlendirilmektedir. Ünlü eleştirmen Belinski, romanı, çağdaş Rus yaşamını toplumsal ve psikolojik açıdan ele alması bakımından çok önemli bulmuştur.

    İngiliz felsefeci Isaiah Berlin ise "Herzen’in romanı 1840’ların düşünsel mayalanmasında ciddi bir rol oynadı. Toplumsal ve ahlaki anlamda önemli bir yapıttır ve Herzen’in kişiliğinin de mükemmel bir ifadesidir" demiştir.

    Rus yazar Aleksandr Herzen ın başyapıtı: Suçlu Kim? #1

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    Sayfa: 304

    YAZARIN İLK ROMANI

    Aleksandr Herzen’in “Benim yayınlanmış ilk romanımdır. 1841’de Novgorod’da sürgünken başladım yazmaya ve epey geç, Moskova’da bitirdim,” dediği romanı, 1845-46 yıllarında gazetede tefrika edildikten sonra 1847’de kitap olarak yayınlanmıştır.

    Rus yazar Aleksandr Herzen ın başyapıtı: Suçlu Kim? #2

    Aleksandr Herzen

    SUÇLU KİM ARAYIŞI

    Rusya’da toprak sahibi zenginlerin hantal ve bayağı yaşantılarını hicvederek eleştirdiği için Çarlık sansürüne de uğrayan Suçlu Kim?, bir yanda gününü gün eden sorumsuz toprak beyleri, diğer yanda mutluluğu arayan genç bir çift özelinde Rus toplumunun panoramasını sunarken, gayrimeşru ilişkileri sorgulayarak yolunda gitmeyen beraberliklerdeki asıl suçluyu da aramaktadır…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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