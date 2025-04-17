Rusya'da kitaplarla ilgili hazırlanan yasa tasarısı tartışma yarattı

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Rusya'da geçtiğimiz günlerde tartışma yatacak bir yasa tasarısı görüşüldü ve yasa 1 Eylül 2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek. Yeni yasa tasarısı, pek çok önemli yazarın satırlarını özel bir uyarı işareti taşımaya mahkûm edecek.

Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından duyurulan düzenlemede; kitaplarda uyuşturucu üretimi, kullanımı ya da ticaretiyle ilgili bilgilerin propaganda olarak nitelendirilmesi hâlinde uyarıyla yayınlanacağı açıklanıyor.

SAKINCALI İFADELER AYIKLANACAK

Uyuşturucuya herhangi bir gönderme içeren kitapların ancak sanatsal bağlamda ve tür gereği eserin ayrılmaz parçası olması koşuluyla yayınlanabileceğini belirtiyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Yasa kapsamına giren kitaplar netlik kazanmazken Charles Bukowski, William Burroughs ve Jack Kerouac gibi yazarların bu düzenlemeye tabi tutulabileceği öngörülüyor. Uyarı etiketi bulunmayan eserlerin satışında uygulanacak cezalar 2 bin ila 600 bin ruble arasında değişiyor.