Sağlıklı ve dengeli beslenme ilkelerini günümüzle buluşturan kitap: Hz. Muhammed Gibi Beslenmek

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Kitap, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) beslenme alışkanlıklarını ve sağlık prensiplerini detaylı bir şekilde ele alarak, günümüz bilimsel araştırmalarıyla karşılaştırıyor. Peygamber Efendimizin sade, dengeli ve sağlıklı yaşam tarzını anlamak isteyenler için rehber niteliğinde olan bu eser, sadece dini bir perspektifle değil, aynı zamanda modern beslenme bilimi ışığında da değerlendirilmiş.

Uğur Becerikli, Hz. Muhammed Gibi Beslenmek kitabında, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) beslenme prensiplerinin aslında sağlıklı yaşamın temelleriyle nasıl örtüştüğünü detaylandırıyor.

İslam kültürünün asırlardır süregelen geleneksel beslenme yöntemlerini bilimsel bakış açısıyla ele alan yazar, sağlıklı yaşam arayışında olan herkes için rehber niteliğinde bir eser sunuyor.

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GÜNÜMÜZDE BESLENME SORUNU

Günümüz insanının en önemli sorunlarından biri beslenme ve diyet oldu. Dünyada 700 milyondan fazla insan açlık, 1 milyar insan ise obezlik sorunu yaşıyor.

Neredeyse her gün yeni bir diyet moda oluyor. İnsanlar kilo vermek ve daha iyi görünmek için moda diyetleri takip ediyor, diyetisyenlere yoğun mesai yaptırıyorlar.

Oysa bin dört yüz yıl öncesinden gelen harika bir formül var.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Uğur Becerikli, “âlemlere rahmet” olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) beslenme alışkanlıklarını anlatıyor.

PEYGAMBERİN BESLENME ALIŞKANLIĞI

Sabah uykudan uyandığında ilk iş olarak, dişlerini misvakla temizledikten sonra, abdest, namaz, dua ve zikirden sonra bir bardak suda bir kaşık bal eriterek, bal şerbetini Besmele ile içer ve herkese de tavsiye ederdi.

Kuşluk vaktinde ise, inek sütü ile birlikte yedi tane acve hurması yerdi. Öğleden sonra da bir kaşık miktarı zeytinyağına iki damla sirke damlatarak, arpa ekmeğiyle yerdi. İkindiden sonra yiyeceği ise, bir havuçla iki dal maydanoz olmuştur. Akşam yemeği ise, yoğurt ve bir parça arpa ekmeğinden ibaretti.