Sahaflar festivallerinde sahaflara ilgi artıyor

DHA

Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen sahaf festivalinde ikinci el ve nadir eserlerin yer aldığı yüzlerce kitap okurların beğenisine sunuldu. 25 Ekim’de başlayan ve 3 Kasım’da son bulacak olan festivalde, 43 sahaf stant açtı. Cuma ve cumartesi günü söyleşilerin de düzenleneceği festivalde kitap mezadı da gerçekleşecek. Festivalde stant açan Sahaflar Birliği Derneği’nin Başkanı Emin Nedret İşli de hem çeşitlilik hem de uygun fiyatlı olması bakımından sahafların önemli olduğunu söyledi.

Sahaflar Birliği Derneği’nin Başkanı Emin Nedret İşli; şöyle konuştu:

"BU ETKİNLİKTEN MEMNUNUZ"

"Üsküdar Meydanı’nda iskeleye ve sahile yakın bir konumda iki büyük çadırın altında İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen yaklaşık 43 tane sahaf arkadaşımızın oluşturduğu bir sahaf şenliğindeyiz. Hemen yanımızda bundan birkaç sene önce oluşan 7 dükkandan meydana gelen Üsküdar Sahaflar Çarşısı var. Sahaf esnafının biraz maddi katkı anlamında güçlenmesini sağlamak üzere burada konuşlanmış bulunuyoruz. 25’inde başlayan sahaf festivalimiz olanca hızıyla sürüyor, 3 Kasım’da ise son bulacak. Bütün esnaf arkadaşlar birbirinden güzel, kaliteli, nadir birçok kitabı stantlarına getirmiş vaziyetteler. Benim aldığım izlenim buraya gelen eski kitap meraklılarının, koleksiyonerlerin bu sahaf festivalinin kalitesinden, ortaya konulmuş kitaplardan çok memnun kaldıkları ve çok güzel kitapları kendi tabirleriyle avladıkları söz konusu. Sahaflar olarak bu etkinlikten çok memnunuz."

"OKURLAR İLGİ GÖSTERİYOR"

İşli, şöyle devam etti;

"Kitap fiyatlarının yükselmiş olması kitap ticaretini etkilemiş durumda fakat sahaflara dair bu biraz daha iyimser bir tablo çiziyor. Çünkü sahaflarda bazı kitaplar, özellikle ikinci el, baskısı olmayan kitaplar yeni kitap piyasasındaki oluşmuş fiyatlara göre biraz daha ekonomik ve daha ucuz. Gençlerin, özellikle öğrencilerin ve kitaba düşkün olan kişilerin sahaflara ilgisi daha fazla olmaya başladı. Sahafların gelirleri anlamında biraz daha dengeli bir durum söz konusu. Özellikle bu festivalde okuyucu anlamındaki ilgiden memnunuz.”

Sahaflardan Ümit Nar da festivale ilişkin şu bilgileri verdi:

"MEZAT SEVERLERİ BEKLİYORUZ"