Şair Pablo Neruda ve postacı arasında geçen şiirin kime ait olduğu tartışması Şilili büyük şair Pablo Neruda'nın şiirlerini kitaplarını hediye ettiği postacı ile aralarında geçen ve filme konu olan diyalog şöyledir; "Şiir yazanın değil, ona ihtiyacı olanındır." Bu söz üzerine şiir kime aittir tartışmaları da başladı.

Ergül Tosun

Türk ve dünya edebiyatı birbirinden harika şair ve yazarlar çıkarttı. Türk edebiyatı özellikle roman yanında şiirde de nitelikli eserler verdi. Türk şairlerinin şiirleri, kitapları dünyanın pek çok farklı dillerine çevrildi. Aynı zamanda yabancı şairlerin de şiirleri hem Türkçeye hem de faklı dillerde yayınlanarak okuyucuyla buluştu; buluşmaya da devam ediyor.

Dünya edebiyat tarihi birbirinden güzel ve etkileyici şiirlerle doludur. Şairlerin büyülü kalemlerinden çıkan şiirleri, sözleri yaşamımıza, gönül dünyamıza rehberlik ediyor. Fakat şiir yeni bir tartışmaya gebe.

O da şiir yazanın mı yoksa yazılana mı ait sorusu etrafında şekillenen ve bir süredir devam eden edebi tartışmalar ışığında farklı kesimlerden farklı yorumlar yapıldı.

Tartışmalar ise II. Pistono filmiyle başladı. Güney Amerika ülkesi Şilili büyük şair Pablo Neruda'nın filmin bir sahnesinde postacı ile yaşadığı diyalog; şiirin yazılış amacını hatırlattı. Buna göre şairin kitaplarını hediye ettiği postacı, Neruda'ya şöyle der;

"Şiir ona yazana değil, ihtiyacı olana aittir."

Pablo Neruda ve postacı

"KİTAP YAZDIYSA İMZASI DA OLMALI"

Şair Ahmet Telli ile bu konuyu konuştuğumuzda bana; "Bu farazi şeyler ve çok romantik. Sonuçta bir yazar ya da şair kitap yazdıysa altında da ona ait olduğunu gösteren bir imza olmalıdır." dedi.

ŞİİR KİME AİTTİR

Pablo Neruda ve postacı arasında geçen diyalog hızlıca sosyal medya yayılınca bu söz üzerinden farklı yorumlar yapıldı. Kimisi şair Ahmet Telli gibi romantik buldu, kimisi şiiri şair yazdıysa ona aittir; kimisi ise şiir ne şairin değil, ihtiyacı olanındır.

Şair Ahmet Telli

"YAŞADIKLARIMI YAZMIŞ"

Ortaya edebi eser konulduysa bu roman da olabilir şiir de. Sonuçta her kitabın kapağında onu yazan birinin adı var. Biz bir romanı okurken "Tam da benim yaşadıklarımı yazmış" deriz. Şiir de duygulara hitap eder ve okurun duygusuna göre şiir yazılmaz. Burada şairin şiiri yazarken nasıl bir ruh halinde olduğunu merak etmeliyiz.

ergul.tosun@ensonhaber.com