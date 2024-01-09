Şair ve yazar Süreyya Berfe hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta şairlerinden ve yazarlarından olan, pek çok ödülün sahibi Süreyya Berfe, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yazar, toplumcu gerçekçi eserleriyle biliniyor. Usta şair, 10 Ocak Çarşamba günü İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak.

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Türk edebiyatı bir usta ismini daha kaybetti. Şair ve yazar Süreyya Berfe, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Yazı hayatı boyunca pek çok ödül alan şairin ölümü Türk edebiyatı için büyük bir kayıp oldu.

Toplumcu gerçekçi eserleriyle, şiirleriyle bilinen Süreyya Berfe'nin ölüm haberini, yazar ve çevirmen Metin Celal verdi.

Celal, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

"Başsağlığı diliyorum"

"Değerli ağabeyimiz usta şair Süreyya Berfe vefat etmiş. Ailesine, dostlarına, okurlarına başsağlığı diliyorum."

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İzmir'de bir bakım evinde yaşadığı bilinen ve asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan usta edebiyatçı, yarın ikindi vaktinde Urla Zeytinalanı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.

Berfe; Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulundu.

Süreyya Berfe kimdir

Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkaran Berfe, 1976'da Can Yayınevi'nde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı.

İlk şiiri 1962'de Yön dergisinde okurla buluşan Berfe, daha sonra şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Şiir Sanatı, Türk Dili, Somut gibi dergilerde, daha sonraki şiir ve yazılarını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Somut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni a, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, Kitap-lık, Gösteri, Yeni Gazete ile Ulus dergi ve gazetelerinde yayınladı.

Şiirleri 18 dile çevrilen Süreyya Berfe, yazı hayatı boyunca birçok ödüle de değer görüldü.