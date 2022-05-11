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    Sait Faik Hikaye Armağanı’nı Kamil Erdem kazandı

    68. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın bu yılki kazananı belli oldu. Ödül, Kâmil Erdem’in Yok Yolcu adlı kitabına layık görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 11:13
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    Sait Faik Hikaye Armağanı’nı Kamil Erdem kazandı

    'Sait Faik Hikâye Armağanı’ yeni sahibini buldu. 68. kez düzenlenen yarışmada, yazar Kâmil Erdem ödüle değer görüldü.

    Ödül gerekçesi

    Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Murat Gülsoy, Beşir Özmen ve Metin Celal’den oluşan Seçici Kurul, 68. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, "Hayatı, toplumu, bireyler arası ilişkileri incelikli gözlemleriyle, dile hâkim, şiirsel ve özenli bir anlatımla, ustaca yansıtmasından dolayı" Kâmil Erdem’in Yok Yolcu adlı kitabına oy birliğiyle vermeyi kararlaştırdı.

    Sait Faik Hikaye Armağanı’nı Kamil Erdem kazandı #1

    Kamil Erdem kimdir

    Yazar, 1945’te Erzurum’da doğdu, Erzurum Lisesi’ni bitirdi. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Edebiyat ve Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu.

    80′ sonrasında Tan Seçki’sinde ve Morköpük’te öyküleri yayınlandı. İlk öykü kitabı Şu Yağmur Bir Yağsa, okurlar ve eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı. İkinci öykü kitabı Bir Kırık Segâh ile 2019 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı.


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