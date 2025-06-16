Salman Rushdie: Bana yapılan bıçaklı saldırıyı ardımda bıraktım

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Salman Rushdie, kendisine yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili “Artık bunu ardımda bıraktım." dedi.

Saldırganı Hadi Matar, 2022 yılında New York’ta bir konferans sahnesinde Rushdie’yi defalarca bıçaklamıştı. Geçtiğimiz ay adam öldürmeye teşebbüsten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rushdie, kısa süre önce BBC Radio 4’teki Today programına verdiği röportajda, kendisini öldürmeye çalışan kişinin azami ceza almış olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Geceyarısı Çocukları ve Şeytan Ayetleri gibi kitapların yazarı olan Rushdie, saldırı sonucu bir gözünü kaybetti, karaciğerinden yaralandı ve kolundaki sinir hasarı nedeniyle bir eli felç kaldı.

SALDIRIDAN SONRA YAZDIĞI İLK ESER

Geçtiğimiz yıl, bu olayı konu alan Knife (Bıçak) adlı bir kitap yayımladı ve bu eseri karşılık verme biçimim olarak tanımladı.

Rushdie, kasım ayında The Eleventh Hour (On Birinci Saat) adlı yeni bir öykü kitabı yayınlayacak. Bu, saldırıdan sonra yazdığı ilk kurmaca eser olacak.