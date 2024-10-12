Sanatı ve mizahı kitap dünyasıyla buluşturan eser: Bay Hulot'nun Tatili

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Fransız sahil kasabasında geçen eğlenceli hikayeyi ve Tati'nin benzersiz mizah anlayışını roman formuna taşıyor. Sessiz komedi ustalığıyla tanınan Tati'nin yarattığı Bay Hulot karakteri, kitapta da hayat buluyor.

Bay Hulot'nun tatili okurlara nostaljik bir tatil deneyimi sunarken, mizahın evrenselliğini de gözler önüne seriyor. Kitap, şu anda gösterimde olan filmi izleyip, hikayeyi derinlemesine keşfetmek isteyenler için harika bir eser.

BAY HULOT'UN TATİLİ

Külüstür arabası, buruşuk şapkası, ağzında piposuyla Bay Hulot, II. Dünya Savaşı sonrası zenginleşen Fransız orta sınıfının her yaz hücum etmeyi alışkanlık haline getirdiği tatil beldelerinden birine gider ve tatilcilere uyum sağlamaya çalıştıkça akıl almaz sakarlıklarıyla işleri karıştırır.

Bir tatilcinin gözünden, günlük biçiminde kaleme alınan roman, bir yandan Bay Hulot’nun tuhaflıklarını belgelerken, diğer taraftan Hulot’nun şaşırtıcı bir saflıkla temsil etmeyi sürdürdüğü eski dünyanın karşısında, modern insanı ve onların bir tatilci kitlesi olarak birbirleriyle ilişkilerini hicveder.

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USTA BİR SENARASTİN PARLAK KARİYERİ

Jacques Tati’nin 1953 tarihli satirik komedi filmi Bay Hulot’nun Tatili’nden sonra Jean-Claude Carrière’in filmden yola çıkarak kaleme aldığı aynı isimli romanı, Tati’nin filminin “büyüsünü” sürdürmenin yanı sıra, o sıralar henüz 26 yaşında olan ve ileride Buñuel, Godard, Malle, Wajda, Schlöndorff gibi yönetmenlerle işbirliği yapacak usta senaristin parlak kariyerinin de ilk adımlarıdır aynı zamanda.

"TAM DA BÖYLE OLSUN İSTERDİM"

"TAM DA BÖYLE OLSUN İSTERDİM"