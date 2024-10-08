Şansı kendiniz yaratın; Alex Rovira’nın İyi Şans Yasası kitabından hayata dair dersler Yazar ve yaşam uzmanı Alex Rovira’nın İyi Şans Yasası kitabı, hayatta kendi şansını yakalamak isteyenler için yazıldı. Kendi şansınızı kendiniz yaratın.

Haber Merkezi

Hayat dediğimiz aslında bir seçimden ibaret. Ya şans... Şans da insanın bazen kendi yarattığı bazen de beklenmedik anda insana sonsuz sürprizler ve imkanlar sunan bir hediyedir. Álex Rovira’nın yazdığı İyi Şans Yasası kitabı, size bu konularda yardımcı olacaktır.

Bu kitap sayesinde ayağa kalkacak ve yaşam biçiminizi yeniden gözden geçireceksiniz. Hayatta birbirimize hep iyi şanslar dileriz. İşte o şanslardan biri de elinizde tuttuğunuz bu kitaptır.

Yaşamınız, düşünce biçiminizin bir sonucudur... Bu basit ama hayati derecede önem taşıyan bilgiyi kullanmaya başladığınızda, yazgınızı kökünden değiştirecek bir gücü harekete geçirmiş olursunuz.

İyi şans, insana milyonda bir denk gelen ya da hayatı boyunca hiç denk gelmeyen şımarık bir peri değildir. İyi şans, davet edildiği her yaşantıya muhakkak iştirak eder.

Şans, düşünce biçimleriyle etkileşen bir güçtür. Onu nasıl ve ne şekilde kullanmak gerektiğini bilmek çok önemlidir. Kaderine terk edilemeyecek kadar kıymetli bir destekleyici kuvvettir.

İyi şans yasasının nasıl çalıştırılacağını, otuz farklı yöntemle son derece keyifli ve eğlenceli bir deneyime dönüştürmeyi başaran bu kitap hayatınızı değiştirmenize yardımcı olacak çok kıymetli bir kaynak...

Sayfa: 240

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Álex Rovira’nın yazdığı “İyi Şans Yasası: 30 Derste Refaha Ulaşın”, okuyucuları yaşamda refaha ulaşmanın ve iyi şans yaratmanın yollarını keşfetmeye davet ediyor. Bu kitap, kişisel gelişim alanında önemli bir kılavuz niteliği taşırken, okuyucularına yaşam kalitelerini artırmak için otuz değerli ders sunuyor.

Rovira, “İmkânsız olandan mümkün olana” geçiş yapmanın yollarını etkileyici bir şekilde anlatırken, bireylerin inançlarını ve alışkanlıklarını gözden geçirerek kendi kaderlerini yazma cesaretini bulmalarını teşvik ediyor.

ŞANSINIZI KULLANIN

Pozitif düşünce ve proaktif yaklaşımın önemini vurgulayan Rovira, okuyucularına kendi şanslarını yaratmaları için ilham ve cesaret veriyor. Rovira’nın İyi Şans Yasası size iyi gelecek.

10 yüzyılı aşkın bir süredir kullanılmakta olan şans kelimesi, beklentilerin karşılanması ve isteklerin gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu kelime halk arasında uğur ve fırsat anlamında da kullanılır. Hayatta istediklerinin tamamını ya da birçoğunu gerçekleştiren kişiler şanslı olarak nitelendirilir.