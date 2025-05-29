Sarı Paşa ve Türk Mucizesi: Atatürk’ün hikayesi, bir milletin uyanışı

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Yazar Kaya Boztepe, dünyanın dört bir yanında Atatürk seminerleri ve yazılarıyla edindiği tecrübeyi bu kitapta bir araya getiriyor. Gençliğinde babasından dinlediği ve derin bir sevgiyle bağlandığı Atatürk'ü anlatmaya devam eden onurlu bir görev olarak benimseyen yazar, eseriyle hem kendi kuşağını hem de gelecek nesilleri aydınlatmayı amaçlıyor.

Kitap, Harbiye yıllarından Milli Mücadele planlarına, Çanakkale Zaferi'nden Lozan'a yönelik, sanat ve operadan kadınların sosyal yaşamının sergilenmesine kadar Atatürk'ün pek çok bilinmeyen yönünü içeriyor. Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir gibi yol arkadaşlarıyla ilişkileri, kurulan bağlar, İnebolu'dan silah sevkiyatları, Topkapılı Cambaz Mehmet gibi isimlerin fedakarlıkları belgeleri ve canlı anlatımlarla detaylandırılıyor.

BAŞUCU ÖZELLİKTE KİTAP

Sarı Paşa ve Türk Mucizesi , Cumhuriyet tarihinde yalnızca kronolojik bir bakış sunmakla kalmayıp, okura Mustafa Kemal'in bakış açısını, karar anlarındaki cesaretini, en zor zamanlarda bile millete yaşattığı geleneği bireysel yaşatıyor.

Eser, genç kuşaklara yalnızca bir liderin değil, milletin içinden çıkardığı “mucizenin” hikâyesini anlatıyor. Belgelerle dolu anlatımı, dramatik unsurlarla çerçeveli dili ve anlatıcının içtenliğiyle kitap, Atatürk'ü anlamak isteyen herkes için bir başucu eseri niteliğinde.

Sayfa: 392

BİR MİLLET KÜLLERİNDEN DOĞAR…

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından cephelerdeki kahramanlıklarına, diplomasi zaferlerinden Cumhuriyet'in resimlere uzanan bu kitap; sadece bir liderin değil, Türk milletinin yeniden doğuşunun öyküsünü anlatıyor.

Kaya Boztepe, yıllar boyu süren birikimlerle harmanladığı bu eserde, çoğu zaman unutulmuş ya da gölgede kalan ayrıntıların ortaya çıkması.

Atatürk'ün Harbiye'deki arkadaşlıklarından saraya damat olması istenmesine, Sofya'da Kral Ferdinand'la izlenen operaya, Çanakkale'deki kınalı kuzulara kadar pek çok sahne bir roman kurgusu gibi akıp giderken, okuyucu tarihiyle duygusal bir bağ kuruyor.

Sadece tarih meraklılarına değil; Dürüstlüğün, cesaretin, vizyonun ve vatan sevgisinin ne demek olduğunu göstermek isteyen herkese... Çünkü bazı kitapların tarihi anlatılmaz, yaşatılır.