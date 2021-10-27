Seçkin yazarlardan film olabilecek polisiye hikayeler

Türkiye’nin seçkin yazarlarının bir araya gelerek ürettiği film olabilecek hikayeler seçkisi Dark Polisiye Birinci Kitap, edebiyat severleri soluksuz okunacak yeni maceralara davet ediyor.

Antik çağlardan bu yana derin hikâyeler barındıran İstanbul’un gizemini, dünya edebiyat, sanat ve sinema sektörüne, yerel sanatçılar aracılığıyla taşıma vizyonu ile kurulan Dark İstanbul Medya, Dark Polisiye serisine başlıyor.

Türkiye’nin seçkin yazarlarının bir araya gelerek ürettiği film olabilecek hikâyeler seçkisi Dark Polisiye Birinci Kitap, edebiyat severleri soluksuz okunacak yeni maceralara davet ediyor.

EDEBİYAT VE SİNEMANIN BULUŞMASI

Edebiyat dünyasıyla sinemayı buluşturmaya odaklanan Dark İstanbul, okuyucunun zihninde film tadında izler bırakan kitaplarla karşımıza çıkıyor.

Bilinen dört imparatorluk ve yüzlerce savaş görmüş İstanbul’un arka sokaklarında kalmış milyonlarca hikâye, Dark İstanbul ile hayat buluyor.





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GİZEMLİ SOKAKLAR...

İstanbul’un gizemli sokaklarının ilham verdiği eserlerle Türkiye ve dünya suç edebiyatı literatürünü zenginleştirmeyi amaçlayan Dark İstanbul, bu doğrultuda tasarladığı serinin ilk kitabını okuyucuların beğenisine sunuyor.

14 ÖYKÜDEN OLUŞAN KİTAP

Çoğu POYABİR (Türkiye Polisiye Yazarları Birliği) üyesi olan değerli kalemlerin fantastik, gizem gibi farklı türlerden de esinlenerek oluşturduğu kitaptaki 14 öykünün, yakın gelecekte senaryolaştırılarak film veya dizi haline dönüşmesi, bazılarının çizgi roman olarak okuyucularla buluşması hedefleniyor.





DARK POLİSİYE BİRİNCİ KİTAP

"Bebek katilini, tersten bakarak bulan kadın komiser, tacize uğrayan evlatlığın öcünü alan gizemli milis, kusursuz cinayet peşindeki zampara kocanın ters giden planı, kilitli odada yakışıklı psikopatın pençesine düşen hemşire, seri katili kendine usta yaparak çocukluk travmasını iyileştirmeye kalkışan akıl hastası, roman mahallesindeki sıradan bir ölümün planlı sırlarını kendi yöntemleriyle keşfedip katili kıstıran cinayet masası memuru, tetikçilere madik atmaya kalkışan berduş hırsızın trajik sonunu çöp konteynırından izleyen dilenci çocuk, genç ve güzel öğrencisinin kendisine olan tutkulu aşkını ölümcül bir deneyle savuşturan dilbilim profesörü, tuhaf bakışlı hayali berberin gizemini çözmeye çalışırken belasını bulan meczup, konaktaki yaşlı kadının çocuk yaştaki hizmetçisine kurulan acayip kumpas, çözülemeyen seri cinayet dosyalarının beklenmedik faili, kâbus mu gerçek mi olduğunu bilmeden distopik İstanbul’un korkunç atmosferinde çözüm arayan emekli polis, her türlü talihsizliğin ve hastalığın kurbanı bir ucubeye dönüşüp yetimhaneden kaçarak kendini çocuk tecavüzcülerinin yok edilmesine adayan yetim, gelecekteki kadın-egemen İstanbul’da, döl makinesi damızlık aygırın güvenli bölgeye iltica macerası…"

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ergul.tosun@ensonhaber.com