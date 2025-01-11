Selim İleri ölmeden önce, bana kırgın olarak ölseydi üzülürdüm dediği yazarı açıkladı

Özel Haber

Türkiye bir yazarını daha kaybetti. Yazar Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok önemli romana, öyküye, senaryoya imza atan İleri, 10 Ocak Cuma günü son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerine ve okurlarına baş sağlığı diliyoruz.

Yazdığı romanlarla, hikayelerle edebiyatımıza çok büyük katkı sunan Selim İleri'yle 2017 yılında yaptığımız söyleşiden bir kesit sunmak istiyoruz sizlere...

Selim İleri, Politika gazetesinde Oğuz Atay hakkında eleştirel bir yazı yazıyor ve bunu gören Oğuz Atay ise Selim İleri'ye çok kırıldığını bildiriyor. Bunun üzerine İleri, Oğuz Atay'dan özür dileyen bir yazı yazıyor ve böylece iki usta yazar barışıyor.

Yazar Selim İleri

Şöyle anlatıyor Selim İleri;

"Rahmetli İsmail Cem’in çıkarttığı Politika gazetesinin 'Ortalık' diye bir sütunu vardı. Tabii siz hatırlamazsınız o yılları." (gülüyor)

"HATALI OLDUĞUM BİR YAZIYDI"

"Oğuz Atay ile aramızın açılmasına neden olan bir yazı yazdım. Benim hatalı olduğum bir yazıydı."

Oğuz Atay

"BANA KIRGIN ÖLSEYDİ, ÇOK ÜZÜLÜRDÜM"

Usta yazar şöyle devam etti;