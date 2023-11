Sevilen yazar Ali Bayam'dan okunası bir kitap: Gittiğim Her Yerde Çiçek Açaçağım

ensonhaber.com

İlk eseri Eve Döner İnsan Hep ile hayatta asıl önemli olanın, insanın kendi göğsünde taşıdığı o cevher olduğunu edebi bir dille anlatan Ali Bayam, ikinci kitabında okurlarına umut dolu cümleler ile sesleniyor.

Ali Bayam ilk kitabıyla büyük bir yazar olacağını sinyalleri vermişti. Bu kitapta da insan var, umutlar var, yaşanmışlar var. Ali Bayam'ın ustalıklı kaleminden çıkan bu güzel kitabı çok seveceksiniz.

28 Ekim'de başlayan ve 5 Kasım'da sona eren Tüyap Kitap Fuarı'nda 4 Kasım Cumartesi günü okurlarıyla bir araya gelen Ali Bayam'a ilgi oldukça yoğundu. Yazara kitaplarını imzalatmak için sıraya giren kitapseverler, Ali Bayam'la tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Ali Bayam kitabını şöyle anlatıyor;

"Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı bir kitap oldu"

Umut edebilmenin en önemli yolunun ise yarına dair beslediğimiz inançtan geçtiğini belirten yazar, “Yarın hayatımızın en güzel günü olabileceğine dair bir ihtimal söz konusu... Tam olarak bu yüzden, yarınlara dair umudumuzu diri tutmalı ve gelecek güzel günler için çabalamalıyız. Gittiğim Her Yerde Çiçek Açacağım, okuyan herkesin hayatın zorluklarına karşı kendisine güç olabilecek bir cümle yakalayabileceği ve ona tutunabileceği türden bir eser oldu." dedi.

"Bu benim hayatım"

Ali Bayam, yeni kitabında okurlarına, "Bu hayat benim" diyebilmenin önemini ve bu kabullenişten sonra yaşanması mümkün güzellikleri anlatıyor. Hayatın akışı içerisinde mutluluk kadar gözyaşının da var olduğunun altını çizerken, her durumda umudu çekip çıkarabilmenin insanın kendi gücüyle mümkün olduğundan bahsediyor.

Sayfa: 112

"Güzel günler gelecek"

Yazar, Gittiğim Her Yerde Çiçek Açacağım isimli ikinci kitabıyla, düştüğü yerden kalkabilmenin güzelliğine inanan herkese, "Güzel günler gelecek" diyerek kelimeleriyle sarılıyor.

Kitaptan...

Meraklı okurlar için kitaptan tadımlık bir bölüm sunuyoruz;

“Yaşamak, bir yolda yürümeye benzer… Bir rota çizersin ve yolun her türlü kolaylıkları ve zorluklarına boyun eğersin. Engebeli süreçlerde yorulur, bazen de normal bir şekilde dümdüz bir süreçte seyredersin. İnsan, hayat yolunu yeknesak bir çizgide yürüyemez. Yürüyüş kadar düşüş de var. Düşüşün olduğu yerde kalkış da. Düştüğün yerden değişmiş ve dönüşmüş olarak kalkmak zorundasın. Her acı, her düşüş, her halledemeyiş, her yoruluş birer öğretmendir görmesini bilene."