Sevilen yazar Neslihan Önderoğlu öykü şenliğine Filler ve Balıklar kitabıyla devam ediyor Günümüz edebiyatının sevilen yazarlarından olan, yazdığı öykülerle Haldun Taner Öykü Armağanı'nı kazanan Neslihan Önderoğlu, okurlarına yeni öyküler sunuyor. Filler ve Balıklar öykü kitabında edebi tat var.

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Modern edebiyatın önde gelen isimlerinden olan yazar Neslihan Önderoğlu, yazdığı öykü kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Filler ve Balıklar adını verdiği kitabında Önderoğlu, okurlarına okunası hikayeler sunuyor. Everest Yayınları etiketiyle yayınlanan kitap, raflardaki yerini aldı.

Hafızanın da kendi içinde bir mücadelesi var: Unutuş, hatırlayış, kabulleniş, direniş, bazen de kaçışla süren…

Filler ve Balıklar’da da her öykünün böyle bir derdi var: Dili, konusu ve karakterlerinin benzersizliğiyle dökülen.

Bir edebiyat yolculuğu

Neslihan Önderoğlu, ilk öykü kitabı İçeri Girmez miydiniz? ile 2013 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazanmış, edebiyat yolculuğunun sonrası için merak uyandırmıştı.

Üçüncü öykü kitabı olan Filler ve Balıklar bu yolculuğun çok verimli geçtiğini gösteren; kimi zaman örtük göndermelerle, ince oyunlarla ve küçük eslerle anlatımın katman katman derinleştiği bir eser.

Umudu ve tedirginliği aynı anda veren, her biri sıradışı birer atmosfer kuran; yaşamın en beklenmedik anlarını, gücünü iyi edebiyattan alarak sezdiren etkileyici öyküler bunlar. Hiç unutmak istemediklerimiz kadar, hatırlamaktan korktuklarımızı da anımsatan.

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Neslihan Önderoğlu hakkında

İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Notos, Varlık, Kitap-lık, Sözcükler, Özgür Edebiyat, İzafi, Türk Dili, Öykü Teknesi, Ada gibi pek çok dergide öyküleri okurlara ulaştırıldı.

2012’de yayınlanan ilk öykü kitabı İçeri Girmez miydiniz? ile 2013 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü aldı. 2013’te ikinci öykü kitabı Mevsim Normalleri, 2014’te editörlüğünü yaptığı Karla Karışık Kış Öyküleri Seçkisi, 2015’te Burada Öyle Biri Yok ve Geri Dön Hayat adlı seçkileri yayınlandı.

Murathan Mungan’ın Merhaba Asker ve Kadınlar Arasında, çocuklar için Filiz Özdem tarafından derlenen Bir Masal Anlat, Haydar Ergülen tarafından derlenen Bu Sefer Mavi, Aslı Tohumcu ve Kutlukhan Kutlu tarafından derlenen Güçoburlar isimli öykü seçkilerinde öyküleri yer aldı. 2015’te üçüncü öykü kitabı Filler ve Balıklar ve gençlik romanı Bana Sesini Bırak edebiyatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yazar Neslihan Önderoğlu

Ödüle değer görüldü

2016’da gençlik öyküleri kitabı Mutsuz Palyaçolar Örgütü, 2017’de Ay Dolandı isimli romanı yayınlandı. 2018’de Yeryüzü Yorgunları ve Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino romanları okurlarla buluştu.

Yeryüzü Yorgunları romanı Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü’ne değer bulundu. 2019’da Sen Ne İstersen isimli gençlik öyküleri kitabı yayınlandı. Sarnıç Öykü dergisinin editörlüğünü yaptı. Milliyet Sanat dergisindeki köşesinde bir süre yazılarını sürdürdü. Günışığı Kitaplığı’nın ON8 Blog isimli sitesinde öykülerini yazdı.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com