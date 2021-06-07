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- Sevilen yazar Selvi Atıcı'nın yeni kitabı Uygar raflardaki yerini aldı
Sevilen yazar Selvi Atıcı'nın yeni kitabı Uygar raflardaki yerini aldı
- Özel Haber
- 07.06.2021 - 13:46
- Güncelleme : 07.06.2021 - 14:26
Nemesis Kitap’tan çıkan serinin ikinci kitabı Uygar konusu ve anlatım tarzı bakımından da ilk kitabı aratmayacak nitelikte.
Şubat 2020’de yayımlanan Vahşi bambaşka bir zamanı ve farklı bir diyarı anlatmış, okurlarından tam not almıştı.
İlk kitap Vahşi, krallıklar arasındaki çıkar savaşları nedeniyle ihanete uğrayan ve kendi krallığından suçlu gibi kaçmak zorunda kalan bir prensin hikâyesini anlatıyordu.
VAHŞİ BÖLGE...
Prens Ros Dillon, doğduğu günden itibaren bir kral olmak için yetiştirilmişti. Ancak bu zamana kadar evi olarak bildiği yeri ardında bırakmak ve görmezden gelinen, zamanla tehlikelerle dolu, acımasız bir bölgeye dönüşen sınır hattına yani Vahşi Bölge’ye sığınmak zorunda kalmıştı.
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Sayfa: 304
BİR İNTİKAM YEMİNİ
Gücünü toplayacağına ve intikam almak için geri döneceğine ant içen Ros, hiç ummadığı anda ise güçlü bir müttefik kazanmıştı: Val! Serinin ikinci kitabı olan Uygar’da ise, krallıklar ile Vahşi Bölge arasındaki sınırların gittikçe silinmesine şahit oluyoruz.
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Sayfa: 416
Selvi Atıcı
SAVAŞIN BELİRSİZLİĞİ
Savaş ve intikam, sürekli mücadele halinde olan bu iki bölgeyi bir araya getiriyor. Ancak bu diyardaki savaşlar sadece kılıçlarla kazanılmıyor, ihanet, entrika ve sürpriz gelişmelerle lezzetlenen ve her sayfada tansiyonu yükselen bir kurgunun içine dalıyor okur. Savaşı kimin kazanacağı ise aynı güç dengeleri gibi sürekli değişiyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com